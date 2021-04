Reliģijas dēļ publiski saplūcas Kaspars Kambala un Uģis Kuģis

TV kanāla "STV Pirmā!" jaunajā attiecību realitātes šovā "Mīla burbulī" uzvirmojis skandāls starp populāro sportistu Kasparu Kambalu un vēdisko filosofu Uģi Kuģi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viss iesākās pavisam nevainīgi – Uģis Kuģis pārējiem šova kolēģiem, kuri piekrituši mājsēdes laiku veltīt attiecību uzlabošanai, ierosināja apspriest šķietami nevainīgo pienākumu dalīšanas tēmu.

Te atklājās, ka pašu Uģi Kuģi pie plīts nav iespējams sastapt, jo visu mājas soli veic sieva Linda. Bet Kaspars Kambalu appuišo Olga, kura uzskata: vīrieša labsajūta ir simtprocentīgs sievietes pienākums.

Uz slidenas takas sarunu ievirzīja Horena dzīvesbiedre Lusine – arī viņa atklāti saka, mājas soli uzņēmusies uz saviem pleciem, kamēr vīrs rūpējas par ģimenes labklājību un visu kontrolējot. Atzīšanās, ka pāris dzīvojot pēc principa "sieva kalpo vīram, bet vīrs kalpo dievam" raisīja neprognozējamas sekas. Tā bija sarkanā lupata Kaspara Kambalas acīs, kurš vēlējās precizēt – kuram dievam? – un rosināja Uģi Kuģi viest skaidrību šajā jautājumā.

"Ļoti grūti ir pieņemt to, ka viss nāk no Dieva. Viss, kas notiek, nāk no Dieva. Pat zāles stiebriņš nepakustas bez viņa ziņas," skaidro vēdu pārzinātājs un aicina to pieņemt.

Taču Kaspars saniknojas vēl vairāk: "Nevajag te man teikt, ko pieņemt un ko nepieņemt. Tu neesi mans skolotājs un es varu pieņemt, ko es gribu. Tu nepajautāji mani viedokli, vai es arī domāju, ka viss nāk no Dieva. Tu uzreiz man sāc bāzt kaut ko mutē – pieņem to, tā ir! Es nesaku, ka tavi principi ir nepareizi, es tev uzdodu jautājumus, bet tu man sāc kaut ko, teiksim atklāti, topīt. Tu neesi ne mans tētis, ne mans skolotājs. Tu neesi nekas – izsaki savu viedokli, bet nesaki, ko man darīt!"