Sadzīves šovam 'Ģimene burkā' pievienojas Aigars un Evita – pāris no Piņķiem

"Ģimene burkā" faniem gaidāms pārsteigums – kanāla 360TV realitātes seriālam pievienojas jaunpienācēji no Piņķiem, kurus skatītāji jau iepazinuši šovā "Lauku sēta" - Aigars Kļavs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vada komandiera vietnieks, divu dēlu tēvs un Evita Riekstiņa, grāmatvede, mamma diviem dēliem un meitai.

Aigars stāsta, ka piekrituši dalībai šovā, jo viņiem tagad ir, ko parādīt – noris gatavošanās kāzām. Vīrietis ar "vēlmju burkas" palīdzību vēlas izkāpt no komforta zonas, bet Evita iecerējusi Aigaru mudināt vairāk iesaistīties abu attiecību problēmu risināšanā, jo viņš bieži neieklausās mīļotās ieteikumos, taču pie attiecībām ir jāstrādā.

Pāra kāzu datums noteikts 2022. gada februārī. Aigars stāsta, ka abi savu īpašo dienu svinēs kādā pilī vai muižā un viņus laulās mācītājs. Evita vēlētos klusas kāzas tikai diviem, kamēr Aigars priekšroku dotu lielai ballītei ar vismaz 50 viesiem. Vai abiem izdosies rast kompromisu?

Šova "Lauku sēta" zvaigzne kāzās sapņo ieraudzīt mīļotā acīs īpašu skatienu un vēlās, lai šie skaistie mirkļi tiktu pienācīgi iemūžināti: "Es neesmu materiāliste, bet man ir svarīgi izskatīties skaistai un tikt pie glītām bildēm – mukšu prom, ja neredzēšu Aigara acīs mirdzumu! Es gribu, lai visi mūs tajā dienā apjūsmo un apbrīno," saka Evita.

Aigars zinājis, ka Evita ir īstā jau pēc viena kopā pavadīta mēneša: "Mums abiem jau iepriekš bijušas attiecības un zinājām, ko meklējam šajās. Lai gan es biju gatavojies bildinājumam, arī Evita jau bija sajutusi mūsu saikni, jo rītā pēc lielā jautājuma viņa man pasniedza dzīvokļa atslēgu komplektu," atklāj vīrietis.

Uz jautājumu, kā satiek abu bērni no viņu iepriekšējām attiecībām, Aigars un Evita saka: kā kuru reizi, taču neesot nekas traks. Abi no šova sagaida jaunus piedzīvojumus un izaicinājumus, turklāt esot interesanti paskatīties uz sevi no malas.