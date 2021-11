Sākas ceļošanas šovs, kas 'baltā pulverīša' skandālā ierāva deputātu Olti

Sestdien, 27. novembrī, ceļu pie skatītājiem sāk kanāla 360TV veidotais ceļojumu šovs "Četri uz koferiem". Šovs tika filmēts vasarā, taču rudenī par to uzzināja visa valsts, jo dalībniece Alise Haijima bija parūpējusies par skandālu, kurā tika ierauts Ērģļu deputāts Māris Olte, arī viens no ceļotāju kompānijas.

Ir zināma ceļojumu šova "Četri uz koferiem" jaunā piedzīvojumu meklētāju komanda – tā sastāv no populārās repa grupas "Singapūras satīns" dalībnieka Kristapa Strūberga, dziedātājas Alises Haijimas, influenceres Emīlijas Samas jeb Sudrabkaijas un dabas pētnieka, deputāta Māra Oltes. Kompānija devās uz Islandi.

Šova noteikumi kā allaž nemainīgi – katrs no ceļotājiem ir atbildīgs par vienu no ceļojuma dienām, kuras laikā dara visu, lai jauniepazītajiem kolēģiem ne tikai izrādītu krāšņo galamērķi, bet arī pārsteigtu ar neparastām, spilgtām un atmiņā paliekošām izklaidēm. Dienas beigās "gids" saņem vērtējumu par paveikto, bet ceļojuma noslēgumā noskaidrojas – kuram izdevies parūpēties par spilgtāko ceļojuma dienu un saņemt iespēju doties kādā no nākamajām šova tūrēm.

Jāpiebilst gan, ka ceļojuma budžets ir ierobežots un visiem viens – ja pārtērēsies pirmais, iespējams, ceļojuma beigās ar tukšiem vēderiem paliks visi. Tiesa, tā kā šis ir "Četri uz koferiem" sezonas noslēguma raidījums un turklāt vēl Ziemassvētku noskaņās, šova noteikumi ir mainīti – tas, kurš saņems vislielāko punktu skaitu, saņems arī tiesības iztērēt visu neiztērēto ceļojuma budžetu – vai nu paturot to sev, vai izdarot kādu labu un svētīgu darbu citiem.

Visiem pirms lidmašīnas reisa bija sarunāts satikties Strēlnieku laukumā Rīgā, un reperis Strūbergs bija pārsteigts, ka ieradies pirmais, jo viņš neesot pats punktuālākais cilvēks. Mākslinieks pirms došanās uz Islandi bija īpaši sapucējies – ticis pie manikīra Islandes krāsās. Sagaidījis ierodamies Alisi, abi secināja, ka pati šīs tikšanās organizētāja nemaz nav ieradusies, taču drīz vien viņi jau bija trīs. Kad Olte tik ilgi nav devis par sevi ziņu, viņi sāka uztraukties, bet noskaidrojās, ka viņš nav lasījis garo "WhatsApp" saraksti un vienkārši devies uz lidostu.

"Es apskatījos tikai to, cikos jābūt lidostā. Kāds Strēlnieku laukums, es braucu no Ērgļiem! Aizvilku pa Salu tiltu un, ja kādam baigi vajadzēs, tad jau zvanīs. Man ļoti patīk ceļot un vairākkārt jau esmu braucis ar filmēšanas komandu. Tikai pasaki, kad jābūt lidostā," pirmajā sērijā atklāj Olte.

Tiesa, jau pēc šova filmēšanas kādā rītā deputāts saprata, ka ierauts skandālā. Šova filmēšanas gaitā notika arī dažādas izpriecas, un vienu no tām – narkotikām līdzīgas vielas šņaukšanu degunā – Alise Haijima publiskoja internetā slēgtā paziņu grupā, lai gan ceļotāji iepriekš bija sarunājuši tik neviennozīmīgu aizkadra informāciju nepubliskot. Deputātam Oltem pēc tam nācās skaidrot, kā gan tas varēja notikt. Par skandālu un Oltes skaidrošanos vari lasīt šeit.