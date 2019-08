Sašutumu izraisa prinča Harija un Meganas vizināšanās privātajās lidmašīnās

Plašu sabiedrības kritiku un nosodījumu izpelnījušies Lielbritānijas princis Harijs un Saseksas hercogiene Megana. Vides aizstāvju dusmas izraisījis fakts, ka pāris nepilnu divu nedēļu laikā atvaļinājuma vajadzībām vairākkārt izmantojis privāto lidmašīnu pakalpojumus.

Izskaitļots, ka pāris kopā ar savu trīs mēnešus veco dēliņu Ārčiju Harisonu 11 dienu laikā četras reizes ceļojis ar privāto lidmašīnu. Ģimene pabijusi Ivisā, pēcāk atgriezusies Lielbritānijā, bet dažas dienas vēlāk lidojusi atpūsties uz Franciju, Nicu, vēsta raidsabiedrība CNN.

Saseksas hercogi sevi vienmēr pozicionējuši kā vides aizstāvjus un mudinājuši sabiedrību pievērst uzmanību planētas saudzēšanai. Turklāt Harijs kādā nesenā intervijā pauda nostāju, ka viņam ar sievu būs ne vairāk kā divi bērni, jo viņi nevēloties veicināt planētas pārapdzīvotību.

Daudzi norādījuši, ka Saseksas hercogu pāra vārdi nesaskanot ar darbiem un viņi nonāk lielās pretrunās paši ar sevi, jo, lai gan abi publiski propagandē vides saudzēšanu, paši ceļo privātajās lidmašīnās.

Privātajās lidmašīnās ir ievērojami mazāk pasažieru nekā komerciālajos reisos, tādējādi palielinās sadedzinātās degvielas un izmešu daudzums stundā uz vienu pasažieri.

Bekingemas pils presei nekādus komentārus nav sniegusi, un tas tikai veicinājis sabiedrības sašutumu. Visbeidzot Saseksas hercogu pāri aizstāvēt meties britu mūziķis Eltons Džons, kurš sociālajā tīklā "Twitter" nācis klajā ar paziņojumu, ka viņš apmaksājis Harija ģimenes braucienu uz Nicu un veicis arī ziedojumu klimata pārmaiņu novēršanai.

Ka atklājis mūziķis, pāris ar dēliņu atpūties viņa mājā Nicā un viņš ģimenei vēlējies "nodrošināt tik ļoti nepieciešamo augsta līmeņa privātuma aizsardzību"

Sers Eltons Džons arī piebildis, ka viņu satrauc tas, kā presē tiek attēlots Saseksas hercogu pāris.

"Prinča Harija mamma, Velsas princese Diāna, bija viena no maniem tuvākajiem draugiem. Es izjūtu pienākumu pasargāt Hariju un viņa ģimeni no nevajadzīgas preses iejaukšanās, kas veicināja Diānas pāragro nāvi," tviterī rakstījis mūziķis.

.

Prince Harry’s Mother, Diana Princess Of Wales was one of my dearest friends. I feel a profound sense of obligation to protect Harry and his family from the unnecessary press intrusion that contributed to Diana’s untimely death.