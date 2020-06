Šefpavārs Mārtiņš Rītiņš nolēmis atgriezties 'Vincentā'

Vēl nesen "Delfi" vēstīja par slavenā pavāra Mārtiņa Rītiņu aiziešanu no "Vincents Grupa", kuras sastāvā ietilpst arī leģendārais augstas klases restorāns "Vincents". Nu Rītiņš "Vincentā" atgriezīsies.

Pēc 23 gadu darba "Vincentā" Rītiņš gada sākumā paziņoja, ka pamet restorānu, lai mestos jaunos izaicinājumos. Vēlāk viņš atklāja, ka ticis piekrāpts un piemānīts un ka nožēlo aiziešanu no "Vincenta", kas viņam bijusi kā ģimene.

Tagad Rītiņš atgriezīsies "Vincenta" komandā, lai 1. septembrī atklātu jaunu restorānu, vēsta brīvdienu žurnāls "Vakara Ziņas".

"Esmu atgriezies pie savas ģimenes ‒ "Vincenta" komandas ‒ ar vēl viedāku redzējumu un vīziju par to, kā augt vēl augstāk. Laiki mainās, es arī. Ir bijuši vakari, kad, licis galvu uz spilvena, prātoju par to, vai izdarīju pareizo lēmumu, aizejot no "Vincenta". "Vincenta" stāsts ir par mūžīgu klasiku, kas mainās, nezaudējot būtību," izdevumam teic Rītiņš.

Jaunais restorāns iecerēts kā neformālāks un publikai pieejamāks. Tajā tiks pasniegti dažādu valstu ēdieni, atsevišķa ēdienkarte būšot arī veģetāriešiem.

Rītiņš vēlas "Vincenta" restorānu padarīt par vēl nozīmīgāku daļu Latvijas viesmīlības un restorānu kultūrā.

Jaunā iestāde durvis vērs šī gada 1. septembrī, vēsta "Vakara Ziņas".