Seši skaļi skandāli, kuros līdz šim iekūlusies šovu zvaigzne Magone

Kanāla "STV Pirmā!" realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigzne Magone Šutoviene var patikt un nepatikt, tomēr vienaldzīgo nav. Vieni Magoni no sirds atbalsta, citi aprunā un nesaprot... Šova jaunā sezona pie skatītājiem nonāks jau 31. augustā. Piedāvājam ieskatīties skaļākajos skandālos, ar kuriem Magone Šutoviene pamanījusies šokēt sabiedrību.

Šobrīd 39 gadus vecā Magone allaž izcēlusies ar drosmi atklāti teikt, ko domā, un uzdrīkstēšanos dzīvot pēc saviem principiem. Tieši tāpēc sirsnīgā un atklātā sieviete ne reizi vien raisījusi skaļas diskusijas sabiedrībā – gan ar saasinātajām attiecībām ar māti, publisko "veļas mazgāšanu" ar bijušo partneri Venti, neparasto meitiņas vārdu un savas kāzu kleitas izlikšanu tirdzniecībā par īpaši ambiciozu cenu.

1. Atgriežas Latvijā un saiet ragos ar pašas māti

Gluži kā karsts kartupelis skatītājiem bijušas Magones attiecības ar māti un skaļie strīdi abu starpā. Kā atklāj Magone – māte meitu pati aicinājusi atgriezties no Anglijas un vēlīgi solījusi iespēju saimniekot viņas mājā Priekulē. Taču tad domas mainījusi un savu īpašumu meitai tomēr atteikusies novēlēt. Turpretim Magone un viņas vīrs – lietuvietis Žanis uzstāj – viņi grib saimniekot un līdzekļus remontā ieguldīt savā mājoklī, nevis mātes īpašumā, kura nemitīgi maina domas, liekot noprast, ka ģimene var kādā dienā vispār palikt bez pajumtes.

Neredzot galu nesaskaņām, Šutovu ģimene lūkojās pēc jaunas mājvietas – teica ardievas Priekulei un pārvācās uz Magones dzimto Gulbeni. "Es meklēju sev jaunas mājas. Un nu pēc sludinājuma esam atraduši sev piemērotu variantu gan izskata, gan materiālā izteiksmē," savulaik klāstīja Magone. Turklāt Magone ar vīru no darba nebaidās – viņus nebiedēja nedz ar zāli aizaugušais pagalms, nedz mājas iekštelpas, kas prasās remonta. "Mums svarīgi, ka ir pamati, ka māja ir kā stabils fundaments," savas prasības reiz raksturoja Magone.

2. Publiska skandalēšanās ar bijušo partneri un bērna tēvu Venti

Tas, ka abu skandalozo bijušo mīlnieku Magones Šutovienes un Venta Vītola starpā attiecības vēl nav līdz galam atrisinātas, ir skaidrs ikvienam realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" skatītājam. Abus vieno ne tikai rūpes par kopīgu atvasi, bet arī pagātnes pāridarījumi un aizvainojumi, kas ik pa laikam tiek celti gaismā.

Skatītāji bija liecinieki gan skaļai vārdu apmaiņai Venta un Žaņa starpā brīdī, kad Ventis bija bez brīdinājuma ieradies satikt savu dēlu, gan bijušā partnera strīdiem ar pašu Magoni. Vēl vairāk – Magone pat policijā ierosinājusi vairākas lietas pret savu bijušo. Venti viņa vaino gan psiholoģiskā, emocionālā un seksuālā vardarbībā, kas pret Magoni īstenota laikā, kad abi kopīgi dzīvojuši Kandavā, gan draudiem pavērst ieroci un publiskiem apmelojumiem.

"Nevienam Latvijā un arī ārpus tās robežām nebūs noslēpums, ka man ir feinā slava uztaisīta medijos un saziņas līdzekļos. Es neredzēju labāka varianta kā vien iet pie tiesībsargiem un atrisināt šo lietu. Jo ir tiešām par tālu aizgājis un pārāk ilgi tas notiek. Es ar Žani apspriedos un mēs pieņēmām lēmumu vērsties policijā ar iesniegumiem par tiem nodarījumiem, kas pret manu ģimeni un mani personīgi ir vērsti," savu lēmumu pamato Magone. Vēlāk gan Ventis piedāvāja izlīgumu Magonei, taču, vai dzejniece to pieņēmusi, palicis miglā tīts.

3. Magone ar vērienu ierodas Gulbenes pusē

Jauno mājvietu Magone patiesi iegādājās un nu par savu dzīvesvietu sauc Gulbenes pusi. Vēl vairāk – līdz ar jauno māju, Magone savā īpašumā ieguva arī kaziņu, kuru bijusī ēkas saimniece vēlīgi jaunajai ģimenei atdāvinājusi, solot arī iemācīt šovu zvaigzni to aprūpēt un izslaukt. Īpaši izaicinošs ģimenei bija pārvākšanās process - pēc atgriešanās no ārzemēm, Šutovi bija iespējuši uzkrāt ļoti daudz mantas, tāpēc visas iedzīves sapakošanai bija nepieciešamas trīs līdz malām piekrāmētas kravas mašīnas. Līdzi tika ņemts it viss – sākot ar mēbelēm, līdz pat dārza veltēm – kartupeļiem un kāpostiem.

4. Meitu nosauc par Magnoliju Latviju

Šūmēšanos un plašas diskusijas savulaik raisīja Magones un viņas vīra Žaņa vēlme meitiņai dot unikālu vārdu - Latvija. Turklāt tieši Žanis bija tas, kurš uzstāja, ka atvase jāsauc tieši šādi. "Nezinu, vai cilvēkiem ausīs vai smadzenēs griežas, ka nedrīkstu meitu saukt par Latviju. Es varu viņu tā nosaukt! Zināt, kāpēc? Kaut vai tāpēc, ka cilvēciņš izaugs labs, jauks un ar labu vārdu. Jo valsts jau ir laba. Ļoti laba. Cilvēki, kuri pārvalda un komandē, viņi patiešām ne to darbu dara. Viņiem vajadzētu rūpēties par cilvēkiem, taču viņi to nedara. Lūk, kāpēc es viņu gribu nosaukt par Latviju – jo mēs rūpēsimies par Latviju," savus apsvērumus skaidroja Žanis.

Daudzi Šutovu ģimenes fani norādīja uz lielo atbildību, ko uzliek tik patriotisks vārds, citi sprieda, ka tas ir absolūts neprāts un vai maz vispār mūsu valstī atļauts šādu vārdu jaundzimušajam dot. Par neparasto vārdu kādu mirkli šaubījās arī pati Magone un neslēpa aizvainojumu pret vīru, kurš bez viņas ziņas kādā no "Slavenības. Bez filtra" sērijām bija izpļāpājies gan par gaidāmās atvases dzimumu, gan iecerēto vārdu.

Uz dzimtsarakstu nodaļu reģistrēt meitiņu Magone devās viena pati un lēma par labu diviem vārdiem: Magnolija Latvija. Potenciālo vārdu vidū bijusi arī Lavīze – par godu jauniegādātās mājas pirmajai īpašniecei. Tomēr tad viņa pārdomājusi, jo nav vēlējusies savu dzimtu saistīt ar pavisam nepazīstamu saimi. "Tad kādā brīdī mani uzrunāja draudzene un teica – tev taču ir brīnišķīgs dzejolis Magnolija, kas visiem patīk. Un tad es domāju – kāpēc ne!" savu izvēli skaidro Magone, piebilstot, ka otrais meitiņas vārds – Latvija - ir cieša Žaņa vēlme, kuru viņa tomēr nolēmusi respektēt.

5. Lietotu kāzu kleitu tirgo par pasakainu cenu

Daudzas sievietes pēc ilgi gaidītās laulību ceremonijas nonāk pārdomu krustcelēs: ko darīt ar kāzu kleitu? Glabāt skapī un nodot tālāk meitai? Pāršūt? Pārdot vai atdāvināt? Šāda dilemma piemeklēja arī populāro dzejnieci Magoni Šutovieni, kura skatītājiem atklājusi, ka tomēr lēmusi par labu savas kleitas pārdošanai. Par savu krāšņo līgavas kleitu šovu zvaigzne prasīja vismaz 5000 eiro – tā, lai mājai jumtu iznākot uzlikt. Kleita ir ne tikai rūpīgi šūta un profesionāli veidota – debesu zilā un koši baltā krāsā, ar mežģīnēm. Papildu vērtību tai piešķir fakts, ka to valkājusi tik spilgtā personība: "Viena sasvīduša hokejista maiciņu par 10 miljoniem nopērk. Tik daudz es neprasu, pagaidām tik par pieciem tūkstošiem. Varbūt kādam iekrīt sirdī," smejoties teica Magone.

6. "Ne man Guči, ne man Naik!"

Vasaras sākumā uzvirmoja jauns skandāls – šoreiz ar populāro grupu "Bermudu divstūris", kuri bez Magones ziņas bija izveidojuši hitu "Ne man GUCCI, ne man Nike". Skanīgās dziesmas piedziedājumā dzirdama šovu zvaigznes kādā no "Slavenības. Bez filtra" sērijām paustā frāze: "Ne man Gucci, ne man Nike." Dziesma ātri vien iemantojis milzu popularitāti un kļuva par īstu ballīšu hitu.

Jaunais singls nonāca arī pašas Magones redzeslokā, kura neslēpa – dziesma tiešām ir izdevusies, taču esot rūgtums, jo par tās eksistenci neko iepriekš nav zinājusi: "Nu re, pašai nezinot, esmu kļuvusi par Latvijas superīgāko reperieni. Bermudu puiši, uzskatu, ka man par šo bija vismaz jāpajautā, jāpabrīdina. Kā nekā jūs izmantojat manu tēlu, runu, ideju..." pauda pati Magone. Strīdu māksliniekiem izdevās atrisināt – "Bermudu divstūra" puiši Magoni oficiāli reģistrēja kā dziesmas līdzautori, bet Magone mūziķiem nosūtījusi savu dzejas krājumu. Jo kas zina – varbūt izdodas pat kopīgs albums.