Sipenieces jaunais video no Austrijas kalniem izpelnās ministres Viņķeles atzinību

Sveiciens visiem!Šodien pošamies mājup,šeit viss pagaidām mierīgi.Austrijas 🇦🇹 valdība ir pieņēmusi lēmumu slēgt no svētdienas visas trases.Nevienu nemanam ne ar masku uz sejas,ne metam ar akmeni.Visi situāciju pieņem ar izpratni un atvadoties novēl laimīgu mājupatgriešanos! Paldies visiem ļaudīm,kuri tur rūpi par mums,paldies arī dusmīgajiem,bez jums jau nu nekādi. Veselību💪mieru❤ vēlot, Baiba.

