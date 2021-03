Skandalozā deputāte Mārtuža deklarē 12 brāļus un māsas

Pēc skandāla par it kā viņas rakstītu atbildi kādam jaunietim saistībā ar Satversmes grozījumiem, 13. Saeimas deputātes Evas Mārtužas (JKP) radinieku skaits kļuvis krietni kuplāks, izpētījis žurnāls "Privātā Dzīve".

Šā gada janvārī kāda jaunieša iniciatīva aicināt Saeimu balsot pret ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē rezultējusies ar naidpilnas ziņas saņemšanu no deputātes Evas Mārtužas datora. Atbilde uz lūgumu neatbalstīt grozījumus saņemta no e-pasta, kurā izmantots deputātes Mārtužas pseidonīms. Pēc skandāla Mārtuža uz brīdi izdzēsās no sociālajiem tīkliem, bet skaidrojumā "Delfi" pauda, ka šo atbildi viņa nerakstīja, taču to varētu būt rakstījis viņas brālis. Tāpat parlamentāriete pieļāva iespēju, ka dators varētu būt bijis inficēts ar vīrusu.

Skandāls par deputātes nenorekto un rupjo atbildi jaunietim tika vērtēts arī JKP Ētikas komisijā, kas Mārtužai izteica rājienu par neuzmanīgu attieksmi pret savām viedierīcēm, savukārt Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija "Cert.lv" ielaušanos Mārtužas datorā nekonstatēja.

Līdz šim nevienā viņas amatpersonas deklarācijā brāļus nevarēja ieraudzīt, taču nu tie uzradušies, turklāt prāvā skaitā. Eva Mārtuža jaunākajā deklarācijā uzrādījusi pat 12 brāļus un māsas. Izrādās, viņa nāk no ļoti kuplas ģimenes – viņai ir astoņi brāļi un četras māsas, noskaidrojis izdevums "Privātā Dzīve". Nu tie visi pirmo reizi uzrādīti arī deputātes amatpersonas deklarācijā.