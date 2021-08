Slepenās kāzās apprecējusies savulaik populārā dziedātāja Lingita Bopulu

Lingita Lina Bopulu, kuru Latvija iepazina dziedāšanas šovā "OKartes akadēmija" apprecējusies, jaunā sieviete paziņojusi sociālajā tīklā "Instagram".

Lingita Lina Bopulu, savulaik LNT šova "OKartes skatuve" dalībniece un arī modele, izgājusi pie vīra. Īsā video "Instagram" platformā Lingita vēsta, ka viņas kāzas bijušas īpaši diskrētas, pat slepenas. Tās notikušas 13. augustā. Informāciju par savu vīru Lingita gan nav publiskojusi.

"Neliels ieskats mūsu slepenajās kāzās, par kurām zināja tikai paši, paši, paši tuvākie, kā arī manas brīnišķīgās kolēģes. Nemaz nebija tik viegli noturēt mēli aiz zobiem par šo skaisto notikumu, bet mums veiksmīgi izdevās pārsteigt ar šo faktu gan tuvākus, gan tālākus radiniekus, kā arī draugus," vēsta Lingita, kura 2014. gadā dziedāšanu nolika otrajā plānā, lai pilvērtīgi pievērstos baltu filoloģijas studijām Latvijas Universitātē. Vēlāk jaunā sieviete absolvēja arī Sociālo zinātņu fakultāti.

Lingita arīdzan informē, ka viņai nu ir jauns uzvārds, turklāt tas esot "vēl sarežģītāks" nekā esošais Bopulu.

Pēc aiziešanas no aktīvās dziedāšanas Lingita pievērsās modeles darbam. Viņas eksotiskās ārienes dēļ Lingita savulaik pozēja arī "Playboy" izdevumam un arī Filipīnās prestižam vīriešu žurnālam. Izglītotā dāma 2013. gadā tikusi arī pie Miss Top of the World Latvia" kroņa. Bet radošo darbību mūzikas jomā Lingita turpina arī tagad.