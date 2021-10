Šovu 'Mīla kemperī' ar asarām acīs pamet izbalsotā Ivita

Iepazīšanās un piedzīvojumu šovā "Mīla kemperī" pēc improvizēta skaistumkonkursa, kurā dāmām bija jādemonstrē kāds no saviem seksīgākajiem tērpiem, tika noteikta kārtība, kurā sešas kemperšova meitenes varēs izvēlēties kādu no pieciem puišiem, kas nozīmēja, ka vienai mīlestības meklētājai gribot negribot būs jādodas mājās.

Pirmās vietas ieguvēja Elīna no visiem stiprā dzimuma pārstāvjiem izvēlējās Dāvidu, savukārt sudraba medaļas īpašniece Megija izvēlējās nocelt Ivitai Ronaldu.

Par laimi, pirmais īstais "Mīla kemperī" pārītis, Alise un Rūdolfs, netika izšķirti, jo Alise bija ieguvusi trešo vietu un varēja laicīgi "aizsist" mīļoto turpmākajam ceļojumam. Ceturtās vietas ieguvēja Elīza ņēma pie rokas Tomu, savukārt jaunpienācējai Sintai atlika Normunds.

Pēc izbalsošanas mājās bija jādodas kompānijas "mammai" Ivitai.

"Es jutos bēdīga, ka man jāpamet šī skaistā kompānija. Man nav žēl, ka mani ir izbalsojuši, bet man ir žēl, ka jābrauc prom. Mammai laiks iet mājās," asarām acīs no ceļabiedriem atvadījās blondīne. Asaras nevarēja novaldīt arī pārējās meitenes un puiši. Elīna draudzenes sūtīšanu mājās komentēja šādi: "Pie cilvēkiem pierod un Ivita bija mūsu mammucis. Bija grūti. Ar katru nākamo izbalsošanu būs arvien grūtāk un smagāk," viņa teic. Sarunā pēc šova daiļā blondīne stāsta, ka izbaudīja dalību šajā projektā un tas bija viņas šīs vasaras vislielākais piedzīvojums: "Man bija ļoti žēl pamest cilvēkus, kas tik īsā laikā man bija kļuvuši par tuviem draugiem. Bet šovs ir šovs, jādzīvo tālāk."

Viņai visvairāk atmiņā palikušas tieši trakulīgās ballītes kemperos un benzīntankos kopā ar Elīnu, Megiju, Dāvidu, Ronaldu un Normundu, ar kuriem Ivitai bija izveidojies vislabākais kontakts. Viņa neņem ļaunā, ka kompānija dēvējusi viņu par "mammu": "Man patika. Ja nemaldos, tad es pati tā arī sevi pieteicu un jokoju, ka ar kemperi vedu savus bērnus uz skolu. Tas tā forši aizgāja un es noteikti nedusmojos par šādu titulu." Ivita atzina, ka mīlestību ceļojumā ar kemperiem nav atradusi – viņai neizveidojās romantiskas attiecības ne ar sākotnēji izvēlēto Ronaldu, ne citu no puišiem.

"Mums ar Ronaldu nevienā brīdī nebija tā romantiskā klikšķa. Mums nesanāca neviens no pārīšu uzdevumiem. Beigās, kad šo jautājumu jau bijām izrunājuši, sapratām, ka komunikācija mums ir ļoti laba, bet mēs nebūsim pāris. Pēc "Mīla kemperī" es sāku tikties ar kādu puisi, kurš nav no Latvijas. Mēs iepazināmies kādā ballītē un kopš tā laika ceļojam viens pie otra - tad jau redzēsim, kas no tā sanāks. Varu pačukstēt, ka viņš ir pilots! Esmu ļoti laimīga," smejas daiļava.

30 gadus vecā dāma atklāja, ka sev blakus redz tādu vīrieti, kurš, pirmkārt, ir vismaz 1,90 m garš. Otrkārt, stiprā dzimuma pārstāvim jābūt vecākam, jo pašas gadagājuma vīrieši, viņasprāt, ir pārāk lieli vēja grābšļi. Treškārt, Ivita spēj iedomāties kopīgu dzīvi tikai ar vīrieti, kurš ir ļoti atbildīgs, drosmīgs un gatavs aizstāvēt mīļoto. Visbeidzot, sapņu vīrietim jāpiemīt lieliskai humora izjūtai.