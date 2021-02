Acīgie "Delfi" lasītāji piektdienas vakarā portālu informēja par to, ka iecienītā stiliste Indra Salceviča kā sejas aizsegu izvēlējusies caurspīdīgu masku, kas, viņuprāt, nepasargā no Covid-19 vīrusa iegūšanas un izplatīšanas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Populārā stiliste piektdien savus sekotājus "Instagram" platformā aizveda līdzi uz būvniecības un mājas preču veikalu "K Senukai", lai algotas sadarbības ietvaros informētu sekotājus par tur nopērkamo produkciju.

Vairāki Salcevičas sekotāji pauda satraukumu par vizuāli ļoti glīto sejas aizsegu, ko viņa izvēlējusies, vienlaikus norādīja, ka šāda maska, iespējams, ir tikai dekoratīva un no vīrusa diez vai pasargājot. Daži "Delfi" lasītāji vērsās portālā ar jautājumu, kāpēc Salceviča izvēlējusies tieši šādā maskā "influencēt" savus sekotājus iepirkties minētajā veikalā.

Jāpiebilst, ka sadarbības video tajā pašā vakarā tika dzēsti.

Kā portālam "Delfi" paskaidroja Salcevičas pārstāvis sabiedrisko attiecību jomā Deniss Ševeļovs, viņa video dzēsusi nevis maskas dēļ, bet gan tāpēc, ka materiāls saturējis kļūdainu informāciju par reklamējamo produkciju: "Video saturs tika izņemts, jo video vēstījumā izskanēja neprecīza informācija," skaidrojusi stiliste.

Ševeļovs skaidro, ka maska ir Indras pašas "radošais eksperiments". Tā sastāvot no divu slāņu blīva auduma, turklāt arī paša Ševeļova rīcībā ir tāds pats sejas aizsegs. "Konkrētā maska ir darināta no zīda organzas un kokvilnas mežģīnes mustura. Zīda organza ir blīva, bet caurspīdīga. Virsējais slānis sastāv no kokvilnas mežģīnes uz tilla pamata," glīto sejas aizsegu raksturojusi Indra.

Vaicāti, vai šāda maska atbilst vīrusa ierobežošanas vajadzībām un vai šādā maskā drīkst apmeklēt veikalus, Ševeļovs un Salceviča komentē, ka pašdarinātas maskas klasificējas kā higiēnas maskas, taču Latvijā nav standartu, kas noteiktu, kādām tām jābūt.

"Šīs maskas uzvilkšana tukšā lielveikalā neapdraud nevienu cilvēku," teic sabiedrisko attiecību speciālists un piebilst, ka Indra lieto arī cita veida maskas. Salceviča darba dēļ ik pēc 48 stundām arī veicot Covid-19 siekalu testus. "Līdz ar to šādas maskas uzlikšana piecu minūšu video satura veidošanai neapdraudēja citus veikala apmeklētājus," pauž Ševeļovs.

Portāls "Delfi" vērsās arī "K Senukai" ar jautājumu, kā uzņēmums vērtē Salcevičas izvietotos un pēc tam dzēstos video, taču četru dienu laikā atbildi neguva. "K Senukai" sabiedrisko attiecību pārstāve Janīna Biteniece vēstīja, ka nav informēta par šo sadarbības video dzēšanu.