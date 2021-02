Šutovienei būs jāmaksā uzturlīdzekļi dēlam, kurš aug pie tēva

TV šovu zvaigznei Magonei Šutovienei ik mēnesi būs jāšķiras no 150 eiro, kas jāpārskaita vecākā dēla Roberta vajadzībām, šonedēļ ziņo izdevums "Kas Jauns".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vidzemes rajona tiesa apmierinājusi Oskara Brica prasību par uzturlīdzekļu piedziņu no Magones Šutovienes. Brics Lielbritānijā audzina puisēnu, kurš ir vecākais Šutovienes dēls.

Tiesa notikusi 28. janvārī Gulbenē bez prasītāja un atbildētāja klātbūtnes. Šutovienei jāsamaksā arī valsts nodeva par šo rakstveida tiesas procesu – 230 eiro.

"Tiesa lēma juridiski formāli – bērns nav pie manis, tāpēc alimenti man nepienākas. Tas viss ir saprotams. Taču kāpēc man tagad jāmaksā? Ne jau labprātīgi es atteicos no sava bērna uzturēšanas! Man viņš tika izmānīts ar viltu, bērna tēvs lauza mūsu noslēgto vienošanos, liedzot zēnam dzīvot pie manis," žurnālam "Kas Jauns" skaidro Šutoviene.

Lai gan viņai nav trūcīgā statuss, Magonei 150 eiro mēnesī šķiet daudz. Viņa viena audzina trīs bērnus, vīrs Žanis devies peļņā uz ārzemēm. "Šo to saņemu par dalību šovā. Bet uzskatu, ka turīgākam vīrietim pieprasīt līdzekļus no nabagākas ģimenes ir kauna lieta," spriež sieviete.

Tiesas spriedums pasludināts 1. februārī, un alimenti jāsāk maksāt jau tagad. Tiklīdz pastniece atnesusi spriedumu, Šutoviene ķērusies pie naudas meklēšanas un pāris dienu laikā aizskaitīja prasītājam naudu par četriem mēnešiem (decembri, janvāri, februāri un arī martu), tomēr vienlaikus pienākusi arī vēsts no tiesu izpildītāja, ka viņa esot parādniece, jo neesot samaksāti uzturlīdzekļi. Nu viņai prasa līdz 21. februārim samaksāt ne tikai šo parādu 309 eiro apmērā, bet arī segt tiesu izpildītāja izdevumus vairāk nekā 100 eiro apjomā. Šādai situācijai ir juridisks skaidrojums, taču Magone to dēvē par tiesu izpildītāju patvaļu.

Ar Robertu māte nav kontaktējusies jau ilgāku laiku, ir atslēgts tālruņa numurs, pa kuru zēnu iepriekš varēja sazvanīt. Bērns pats reiz zvanījis no tēva dzīvesbiedres telefona un teicis, ka tētis guļot. Magone spriež, ka gulēšana četros dienā varētu nozīmēt Oskara dzērumu. "Man cienījami cilvēki no Anglijas ziņo, ka Oskars nesen smirdējis pēc alkohola... Tātad atkal atsācis dzert? Es jau viņa dzeršanas dēļ no viņa aizgāju. Kam es maksāju alimentus – dēlam vai viņa plostošanai?" publikācijā sašutusi vaicā Šutoviene.