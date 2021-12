Tiesa atstāj spēkā PTAC piemēroto sodu influencerei Miglānei

Administratīvā rajona tiesas Jelgavas tiesu nams atstājis spēkā Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) piemēroto sodu influencerei Adrianai Miglānei.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tiesa noraidīja Miglānes pieteikumu par PTAC lēmuma atcelšanu, ar kuru influencerei tika aizliegta negodīgas komercprakses īstenošana "Instagram" sociālās saziņas vietnē, patērētājiem noklusējot informāciju par privātās informācijas sadaļās publicētās reklāmas komerciālo raksturu, kā arī piemērota soda nauda 1500 eiro apmērā.

Tiesa atzina, ka PTAC lēmums ir pamatots un tiesisks, bet Miglānes pieteikums noraidāms pilnībā. Tostarp tiesa norādījusi, ka Miglānes patstāvīgai darbībai un nolūkam, veidojot un publicējot ierakstus savā "Instagram" profilā, un saņemot par to atlīdzību, nav tikai gadījuma raksturs, kura pamatā ir nejaušība vai apstākļu sakritība, bet vērtējamas kā pieteicējas saimnieciskā darbība.

Tāpat tiesas ieskatā uz tiešsaistes sociālajā medijā publicēto informāciju un tā lietotāja radīto saturu ir piemērojamas Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma normas.

Vienlaikus tiesa nesaskatīja kādu saprātīgu un objektīvu pamatu, lai izskatāmajā lietā konstatētu atšķirīgu nosacījumu piemērošanu starp Miglānes "Instagram" vidē radīto digitālo saturu un līdzvērtīgu saturu citā vidē - radio, televīzijā vai papīra izdevumos- radītai reklāmai. Visos gadījumos, kad komercprakses īstenotājs īsteno komercpraksi, tās komerciālais raksturs ir skaidri jānorāda vai jānodala atbilstoši katra saziņas līdzekļa veidam un tehniskajām iespējām. Atšķirīga interpretācija varētu mudināt sniegt neskaidrus produkta aprakstus vai komercpiedāvājumos noklusēt informāciju, lai neievērotu Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā noteiktās informēšanas prasības.

Tāpat tiesa vērsa uzmanību, ka Miglānes viedoklis, ka ir pietiekami norādīt uz uzņēmuma nosaukumu vai sadarbību ar to, nebalstās Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā noteiktajā regulējumā, kādā veidā un apjomā jāsniedz informācija par komercprakses komerciālo nolūku, - tā, lai vidusmēra patērētājam tā būtu skaidra, saprotama, viennozīmīga vai komercprakses komerciālais nolūks būtu skaidrs no konteksta.

Tiesas ieskatā Miglānes gadījumā nav pamatoti "Instagram" vidē publicētu sponsorēta satura paziņojumu salīdzināt vai pielīdzināt televīzijai kā audiovizuālajam medijam radītai reklāmai, kur to saturiski ir iespējams nošķirt no citām raidījumu daļām. Turklāt, izmantojot "Instagram" platformu, tieši palielinās slēptas un maldinošas reklāmas risks, ņemot vērā to, ka komercpraksi bieži sajauc ar lietotāja radītu saturu. Tādējādi patērētāji par "Instagram" ierakstos integrētajām reklāmām un to komerciālo nolūku var nezināt. Līdz ar to ir pamats secinājumam, ka Miglānes darbība vietnē rada nepatiesu priekšstatu, ka viņa, īstenojot komercpraksi, nedarbojas nolūkā, kas saistīts ar tirdzniecību, un nepatiesi uzdodas par patērētāju. Pati Miglāne bija apgalvojusi, ka reklāma ir viņas darbs, par ko saņem atlīdzību.

Tāpat tiesa secināja, ka PTAC pamatoti ir konstatējis, ka Miglāne īsteno negodīgu komercpraksi un profesionālajai rūpībai neatbilstošu komercpraksi, - noklusē, ka vietnē publicētā informācija ir komerciāla rakstura, kā arī neievēro speciālajai reklāmai, kas Miglānes gadījumā bija uztura bagātinātāji, izvirzāmās prasības un pieteicējai pamatoti noteikts pienākums izbeigt negodīgu komercpraksi.

Tiesa arī atzina, ka PTAC soda naudu noteicis saskaņā ar likumā noteiktajiem principiem, un, ņemot vērā piemērotā soda naudas apmēra proporciju pret pieļaujamo maksimālo apmēru, piemērotās soda naudas apmērs ir samērīgs ar izdarīto pārkāpumu, un to, ka Miglāne nav veikusi pasākumus pārkāpumu novēršanai - neatzīst pārkāpumus.

Miglāne tiek pie jaunām krūtīm

Šovasar, kad PTAC 21 gadu vecajai Miglānei piemēroja naudassodu, jauniete publiski sūkstījās, ka viņa ir jaunā māmiņa ar ierobežotiem līdzekļiem, un 1500 eiro viņai ir liela nauda. Taču nupat ietekmīgā influencere izraisījusi jaunu viļņošanos "Instagram" vidē – viņa ļāvusies krūšu plastikas operācijai kādā Latvijas klīnikā un šo ķirurģisko manipulāciju rekomendē arī citām sievietēm, solot 600 eiro atlaidi operācijai. Miglāne nav tieši atbildējusi, vai par krūšu palielināšanu maksāja pati, vai tā tika klīnikas sponsorēta. Vairāki viņas sekotāji pauž sašutumu, kāpēc sodu nauda par negodīgu komercpraksi viņa vērtē kā nesamērīgi lielu, tomēr krūšu operāciju var atļauties.