Tramps svinīgajā banketā Bekingemas pilī pārkāpj protokolu

ASV prezidents Donalds Tramps šonedēļ trīs dienu vizītē devies uz Lielbritāniju, un plašsaziņas līdzekļi aizrautīgi seko līdzi katram politiķa solim, nepalaižot garām pat niecīgākos sīkumus. Tā, piemēram, modrie etiķetes un smalkās uzvedības eksperti piefiksējuši misēkli – ietekmīgais politiķis vakariņās Bekingemas pilī esot pārkāpis karalisko protokolu.

Svinīgajā banketā Bekingemas pilī pirmdien uzrunu teica gan Tramps, gan Lielbritānijas karaliene Elizabete II.

Lai gan ASV prezidenta vizītes laikā Lielbritānijā norisinās plaši protesti gan pret viņa politiku, gan arī pret pašu faktu, ka Tramps vispār ielūgts pie karalienes, vakariņās pilī abi izturējās ļoti draudzīgi.

Tiesa, kā norādījuši vairāki ārzemju mediji, Tramps pret karalieni, iespējams, pat izturējies pārāk draudzīgi.

Ietekmīgais politiķis savā uzrunā Elizabeti II, kura pie galda sēdēja viņam blakus, nodēvēja par "lielisku, lielisku sievieti", vēsta raidsabiedrība BBC. Savukārt brīdī, kad karaliene cēlās kājās,Tramps draudzīgi pieskārās viņas plecam, it kā maigi papliķējot pa to.

Karaliene par šo sīkumu nav likusies traucēta. Tikmēr etiķetes pārzinātāji norādījuši, ka, balstoties uz protokolu, Trampa žests esot bijis rupjš pārkāpums.

Daži gan steiguši aizstāvēt prezidentu, uzsverot, ka karaliskās ģimenes oficiālajā mājaslapā nekas neesot teikts par to, ka viesi nedrīkst pieskarties karalienei, un Tramps, kurš diendienā netiekas ar prominento kundzi un nezina visus nerakstītos etiķetes likumus, tehniski neesot izdarījis neko sliktu un nosodāmu.

