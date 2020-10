TV3 operāciju šovs glābs arī Madaru, kura iepriekš bija Māris

TV3 ekstrēmo pārvērtību šovā "Operācija: Jauna dzīve" jaunākajā sērijā par iespēju piedzīvot pārvērtības cīnījās simpātiskā māmiņa Sintija, fūres vadītāja Dace un transpersona Madara Marta, kura iepriekš bija Māris un jau sen sapņo par dzīvi kā pilnvērtīga sieviete. Iespēja uz jaunu dzīvi tika dota Madarai Martai.

Lai tiktu pie pārvērtībām, dalībnieces izpildīja trīs emocionālus uzdevumus – pirmais no tiem: atkailinoša foto sesija, kur dāmām nācās nojaukt visas robežas un rāmjus...

Nākamais uzdevums bija emocionāls izaicinājums, kas lika apzināties to, cik daudz smaguma – kompleksu, nepatikas, pārmetumus – dāmas nes uz saviem pleciem. Bet noslēdzošajā kārtā dāmām nācās izbaudīt randiņu ar vīrieti, kur tika vērtēta dalībnieču spēja pielāgoties situācijai, iejūtoties jaunā lomā.

Pēc ekspertu vērtējuma ar visiem uzdevumiem visveiksmīgāk tika galā Madara Marta, kura ieguva iespēju piedzīvot pārvērtības, lai uzsāktu jaunu dzīvi. Jāpiebilst, ka Madara ir arī aktīva tvitera lietotāja, šajā soctīklā informējot par aktuālo savā dzīvē, esot ceļā uz pārmaiņām.

Iepazīsties ar šova piekto finālisti:

Vārds, uzvārds: Madara Marta Šterna

Vecums: 37

Dzīvesvieta: Rīga

Attiecību statuss: Dzīvo šķirti, trīs bērni

Nodarbošanās: Programmēšana

Dzīvesstāsts: Madara bērnībā ir dzīvojusi Rīgā un mācījusies arodskolā, kur apguvusi trīs profesijas – atslēdznieka, virpotāja un metinātāja. Tomēr šis darbs Madaru nav uzrunājis, un pašmācības ceļā viņa sāka apgūt programmēšanu, ar ko nodarbojas arī tagad. Madara daudzus gadus dzīvojusi kā mucā, neatklājot citiem to, kā jūtas. Šo posmu atceroties nelabprāt, jo vienīgais skaistais, kas tajā ir noticis, ir Madaras bērnu piedzimšana. Pēc gadiem ilgas dzīves diskomfortā Madara pērn pirmo reizi devās pie psihologa, lai runātu par to dzīves daļu, kas tik cītīgi slēpta. Viņa atklāja, ka kopš bērnības jūtas kā ieslodzīta svešā ķermenī. Pilnvērtīga apziņa nostiprinājusies vien tad, kad kopā ar psihologu atšķetinājās vairāki notikumi bērnībā. Un tieši no tā brīža arī sākās pārmaiņu ceļš, lai Madara spētu ne vien eksistēt, bet arī dzīvot. 2019. gada nogalē viņa uzsāka hormonālo terapiju pilnā apjomā un šogad pavasarī Madara tika oficiāla atzinuma, kas ļauj veikt daļēju dzimuma maiņu. Viņa sāka ar vārda nomaiņu.

Ko vēlas mainīt savā izskatā? Madara vēlas izskatīties tā, kā jūtas iekšēji – kā pilnvērtīga sieviete, lai arī apkārtējie cilvēki viņu uztvertu "pareizi".

Ārsta komentārs par veicamo: "Madara ir dalībniece, kurai ir noteikta transseksuālisma diagnoze, kas nozīmē, ka cilvēks jūtas pretēji tam dzimumam, kāds ir viņa ķemenis. Komanda izvēlējās viņu, lai parādītu: šādi cilvēki eksistē un viņu problēmas ir ļoti aktuālas. Pateicoties Madaras drosmei un projektam, mēs varēsim parādīt, ka ar Latvijā veiktām operācijām var būtiski uzlabot šādu cilvēku dzīves kvalitāti," atklāj sejas, mutes un žokļu ķirurgs Dr. Vadims Kļimecs.

Madaras pārvērtības tiks realizētas kopā ar speciālistu komandu – psiholoģi Ingu Bērziņu, plastiskās ķirurģijas guru Dr. Med. Eduardu Jurševicu, sertificētu sejas, mutes un žokļa ķirurgu Dr. Vadimu Kļimecu, otolaringoloģi Tatjanu Bogdanovu un estētiskās zobārstniecības ekspertu Dr. Raivi Sietnieku.