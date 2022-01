Ukrainas kultūras ministrs pikts par Petras tēlu seriālā 'Emīlija Parīzē'

Ukrainas kultūras ministrs Oleksandrs Tkačenko nosūtījis vēstuli straumēšanas gigantam "Netflix", kurā pārmet "nepieņemamu stereotipu kultivēšanu". Ministru aizvainojis tas, kā populārajā seriālā "Emīlija Parīzē" ("Emily in Paris") tiek pozicionēta Francijā iebraukusi ukrainiete Petra, raksta BBC.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Seriāla "Emīlija Parīzē" otrā sezona ir viens no desmit šobrīd populārākajiem seriāliem "Netflix" pasaulē. Tas stāsta par amerikānieti Emīliju (Lilija Kolinsa), kura pārceļas uz Parīzi, strādā mārketinga kompānijā un kļūst par ietekmīgu influenceri, sociālajos tīklos dokumentējot Francijas un tajā sastapto cilvēku iepazīšanu.

Jaunās sezonas ceturtajā sērijā uzmirdz Petra – ar sliktu gaumi apveltīta un visai vulgāra imigrante no Kijevas, kura zog dārgos veikalos un paniski baidās no izraidīšanas no valsts. Petru atveido ukraiņu aktrise Darja Pančenko.

Ukrainas kultūras ministrs Tkačenko vietnē "Telegram" pauda sašutumu: "Ukraiņu sievietes tēls kariķēts nepieņemami un ir aizvainojošs. Vai tiešām tā mūs redz ārzemēs?" Tkačenko tā to nav atstājis un nosūtījis sūdzību "Netflix".

Ministra ieraksts izpelnījies dažādas vietējo reakcijas. "Instagram" platformā kāda ukrainiete rakstīja, ka šādi kariķēta sieviete ir prasts triks, lai izraisītu skandālu; tas nedarot godu seriāla veidotājiem. Savukārt kāda filmu producente retoriski vaicā: "Tātad negatīvie tēli drīkst būt jebkuri, tikai ne ukraiņi? Protams, jūs jau gribētu, lai Petra būtu no Maskavas..."

Šī nav pirmā reize, kad seriāls tiek kritizēts par stereotipisku un klišejisku dažādu tautību attēlojumu. Seriāla pirmā sezona saņēma riekšavu pārmetumu no pašiem francūžiem, – seriālā viņi tika pozicionēti kā rupekļi, kas valkā beretes un krāpj savus partnerus. Savukārt jaunajā sezonā vēl bez Petras seriālā redzams brits Alfijs – viņš parādīts kā krogus dzērājs, kurš visu laiku skatās futbolu.

Seriāla veidotājs Darens Stārs iepriekš "New York Times" izteicies, ka skatās uz Franciju "kā caur krāšņu objektīvu" un tēlu raksturus smēlies pats savā pieredzē, apmeklējot Parīzi.