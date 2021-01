Vai Trampu pāris izšķirsies? Eksperts par noskaņu viņu laulībā

Atzīts ķermeņa valodas un publiskās runas psiholoģijas eksperts sniedzis savu redzējumu jautājumā, kas interesē daudzus. Vai Melānija Trampa tiešām gatava pamest bijušo ASV prezidentu Donaldu Trampu?

Pasaulē atzītais publiskās runas psiholoģijas eksperts Brūss Durhems analizējis Melānijas un Donalda Trampu gaisotni laulībā un attiecībās, un tagad viņš nācis klajā ar savu redzējumu par to, vai pāris tiešām izšķirsies – tādas spekulācijas tabloīdu vietnēs virmo jau labu laiku.

Durhems medijam "Mirror" skaidrojis, ka izanalizējis vairākus video no Trampa prezidentūras sākuma un arī pašus pēdējos materiālus, Trampu pārim kopīgi pametot Balto namu.

Eksperts uzskata, ka Donalds un Melānija Trampi neizšķirsies, taču turpmāk mainīsies abu lomas ģimenē, proti, sieva ieņems vadošo pozīciju laulībā. "Melānijas uzvedība sabiedrībā liek domāt, ka viņu attiecībās notiek pārmaiņas. Neskatoties uz baumām par šķiršanos, viņu laulība neizjuks, Melānija nešķirsies no vīra, taču ieņems vadošo lomu," paudis ķermeņa valodas zinātājs.

Durhems uzskata, ka pāra pirmā deja pēc Trampa inaugurācijas 2017. gadā parādīja daudz ko. Melānija tobrīd bija ieņēmusi vīru atbalstošu pozīciju, kurš jaunajā statusā sākumā visai ērti nejutās. Viņa klausījusies Trampa pļāpāšanā un zināja veidus, kā palīdzēt vīram pārvarēt nepatīkamus brīžus.

Vienlaikus šo gadu laikā Melānija Trampa acīmredzami ir cietusi no nepietiekamas uzmanības, un viņa pārstājusi būt īpaši uzmanīga un rūpīga pret vīru. Melānija tagad ir vairāk vērsta uz savu labsajūtu. "Pat laulībā Trampa narcistiskās tieksmes izpaudušās ar lielu spēku," skaidro Durhems, vēlreiz apliecinot, ka juridiski Trampu laulība tuvākajā laikā diez vai izjuks.

Jau vēstīts, ka 20. janvārī plkst. 12 pēc Latvijas laika beidzās Donalda Trampa prezidentūra. Amata zvērestu ir devis Džo Baidens un viņa komanda. Tramps joprojām nav atzinis savu sakāvi un nepiedalījās Baidena inaugurācijā. Arī Melānija Trampa pārkāpa pirmajām lēdijām ierasto praksi uzaicināt nākamo prezidenta kundzi uz tēju Baltajā namā un izvadāt pa tā telpām.

20. janvārī Donalds un Melānija Trampa no Baltā nama devās uz savu rančo Floridā. Zīmīgi, ka no nama Melānija iznāca tumšā tērpā, kas atgādināja sēru brīža apģērbu, bet no lidmašīnas Floridā izkāpa košā vasarīgā kleitā.

Video: Trampu pāris pamet Balto namu un ierodas Floridā: