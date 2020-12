Veselas ēras gals: soctīklos sēro par leģendārās pelmeņu ēstuves beigām

Portāls "Delfi" otrdien vēstīja par Vecrīgas slavenākās pelmeņu ēstuves "XL pelmeņi" darbības pārtraukšanu. Šī vēsts skumjus darīja neskaitāmus iestādes cienītājus.

Darbojusies 22 gadus, nu Vecrīgas "XL pelmeņi" savas durvis aizver – šādu lēmumu pieņēmuši uzņēmuma īpašnieki, jo ārkārtējās situācijas laikā vairs nespēj strādāt.

Šobrīd ēstuves telpās Kaļķu ielā 7 notiek mēbeļu demontāža.

Skumjā vēsts satriekusi daudzus, kuri kopš 1998. gada bieži remdēja izsalkumu, par lētām naudiņām kaut nakts vidū pēc ballēšanās Vecrīgā gardi paēdot.

"Ehh, leģendārie pelmeņi... Studiju laikā iecienīta supervieta, kur naktī paēst, aliņu piedzerot klāt. Un cenas pilnīgi sakarīgas bija," par traģisko ziņu sociālajā tīklā "Facebook" sēro "Delfi" lasītājs Māris. Savukārt Viktorija piebilst: "20 gadi... Atmiņas! Skolas starpbrīžos cik tur sēdēts pusaudžu gados, taisot mājas darbus... Man pat savas pelmeņu proporcijas bija, sacentāmies, kurš vairāk piekraus šķīvi!" Bet Imants atzīmē: visgardākie pelmeņi šķituši tā ap sešiem no rīta.

Brīdī, kad skumjā vēsts sasniedza arī slaveno influenceri Roju Rodžeru, puisis instagramā pat no sirds apraudājās:

Lasītājs Edža cer, ka "XL pelmeņi" tomēr darbību atjaunos: "Nolādēts, šis gan ir sāpīgi! Ej un tagad izstāsti saviem bērniem, kā gājām no rīta "pālī" ēst ceptos pelmeņus ar rasolu, uzdzerot tomātu sulu ar alu... Es ļoti ceru, ka viņi atgūsies!"

- Dēls, es vēl atceros tos laikus, kad nākot no bāra 4os no rīta, iegājām Pelmeņos

- Pelmeņos? Kur tas bija? Un vai tas 4 no rīta kaut kas vispār bija vaļā? Un kā tas bija, būt bārā? Tēti? Kāpēc Tu raudi?