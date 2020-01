Video: Daiļā 'Mis Beļģija' skaistumkonkursā uz skatuves piedzīvo neveiklu ķibeli

View this post on Instagram

Miss België 2020.... Miss Belgique 2020... Est... Moi😭🤩💭🙏🏼 Mijn droom is uitgekomen, ik kan het amper geloven, maar ik ben jullie Miss België 2020. Ik ben zo ontzettend blij, enthousiast en dankbaar. Bedankt aan iedereen die mij gesteund heeft in de weg naar de kroon. Ik ben zo gemotiveerd om aan mijn jaar als Miss te beginnen. Vandaag vonden de eerste shoots en interviews al plaats. Ik kan mijn gevoel niet beschrijven. Ik ben overdonderd, emotioneel en enórm gelukkig❤️🇧🇪 Ik ga mijn best doen om een heel goede Miss te zijn, voor jullie. Ik hoop jullie dit jaar dingen bij te kunnen leren en ik hoop ook veel van jullie te mogen leren. Geloof in jezelf, geef nooit op. Het leven is vallen en opstaan (letterlijk😂😂), maar als je blijft geloven in jezelf, hard werkt en vanuit je hart spreekt kan je écht jouw dromen waarmaken. Bedankt om in mij te geloven, ik geloof ook in jou❤️ Een dikke proficiat aan mijn prachtige eredames, maar ook aan alle andere meisjes. Er is 1 Miss gekozen en er zijn nog 31 winnaars. Ik had het jullie allemaal gegund. Wat een sterke, mooie, lieve groep. Bedankt voor alle fijne momenten samen❤️ Jullie Miss België 2020🇧🇪 💭👑🇧🇪 Mon rêve est devenu réalité, je suis votre Miss Belgique 2020. Je suis si heureuse, excitée et reconnaissante. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Je suis tellement motivée pour commencer mon année. Les premiers interviews ont eu lieu aujourd'hui.❤️🇧🇪 Je vais faire de mon mieux pour être une très bonne Miss pour vous. J'espère vous enseigner des choses cette année et j'espère aussi apprendre beaucoup de vous. Crois en toi, n'abandonne jamais. La vie est une succession d'essais et d'erreurs (littéralement😂🤪), mais si vous continuez à croire en vous, à travailler dur et à parler avec votre cœur, vous pouvez vraiment réaliser vos rêves. Merci de croire en moi❤️. Félicitations à mes belles dauphines, mais aussi à toutes les autres filles. Une Miss a été choisie et il y a encore 31 gagnantes. Quel groupe fort, beau et gentil. Merci pour tous ces bons moments❤️ Votre Miss Belgique 2020🇧🇪 #missbelgium #mb2020 @missbelgium_official

