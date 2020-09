Video: Raimonda Paula viedais padoms, kā atmest dzeršanu

Armanda Tripāna viesis kanāla 360TV raidījumā "Rezervēts" 30. septembra sērijā – Maestro Raimonds Pauls. Viņš pats gan nezina, kad un kurš viņu sācis saukt par Maestro.

Sarunā ar Tripānu Pauls pieskārās dažādiem dzīves faktoriem – gan tam, kā viņam izdevies tik ilgi saglabāt laulību ar savu kundzi Lanu, gan arī tam, kā viņam izdodas nelietot alkoholu jau turpat 50 gadus.

Maestro teic: ir tikai viena atbilde, kā atmest dzeršanu: nedzert!

Pauls skaidro, ka viņš nav pārāk tendēts uz draudzēšanos un sabiedrisko dzīvi, viņš to vienkārši nemākot. "Varbūt tas zināmā mērā ir no tā, ka es esmu pārtraucis savā laikā pilnībā to, ar ko es aizrāvos nevajadzīgi un kas man varēja traģiski beigties.... Alkohola lietošana, no kuras es, paldies dievam, tiku vaļā," teic Maestro.

Uz Tripāna tiešo jautājumu "a kā var tikt vaļā?" Paulam ir atbilde: "To man visi prasa!"

Ir tikai viena atbilde uz jautājumu, kā var nedzert. Nedzer! Tikai tā! Atsakies no visa.

Viņš rekomendē nepaklausīt "čomu" piedāvājumam, kas aicina iedzert tikai vienu aliņu, ir jāsaka nē, jo pietiekot tikai iedzert to vienu glāzi, un viss atkal sāksies.