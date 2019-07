Video: Spēkavīrs Dainis Zāģeris 'noliek pie vietas' amerikāņu šova brašuļus

Aizvadītajā nedēļā kanālā ABC tik demonstrēta populārā amerikāņu šova "Vecmeita" ("Bachelorette") sērija, kas bija uzņemta Latvijā – projekta dalībnieki viesojās gan Rīgā, gan arī Siguldā. Attiecību raidījuma veidotāji vēlāk izplatījuši video ar ainām, kas netika iekļautas epizodē. Tajās filmējies arī pašmāju spēkavīrs Dainis Zāģeris.

Kā liecina tviterī izplatītais video, šova galvenā varone modele un skaistumkonkursu dalībniece Hanna Brauna, par kuras uzmanību cīnās vairāki simpātiski brašuļi, kopā ar saviem kavalieriem atpūtusies Vecrīgā, kad krogā pēkšņi parādījies latviešu spēkavīrs.

Stiprinieks izaicinājis amerikāņu šova brašuļus mēroties ar viņu spēkiem, un Dainis roku laušanās sacīkstēs visus "nolicis pie vietas".

Iespēju lauzties ar latviešu spēka mitriķi garām nelaida arī pati Hanna, kurai Dainis, būdams īsts džentlmenis, piekāpās.

Atgādinām, ka šova galvenā varone ar vienu no saviem kavalieriem bija devusies arī uz Siguldu, kur pārītis bez drēbēm pliks lēca ar gumiju no gaisa vagoniņa.

Hannah Beast has been unleashed! 💪

Enjoy this bonus scene of #TheBachelorette! pic.twitter.com/eYsfq989SK