Viktors Ščerbatihs meklē mīļoto un šķendējas par resnām sievietēm

Kanāla "STV Pirmā!" sarunu šovā "Kad viņa satiekas" šonedēļ viesojas slavenais svarcēlājs Viktors Ščerbatihs.

"Man ir svarīgi, lai sieviete nebūtu resna," sarunu šovā savus uzskatus par sievietes ārējo izskatu pauž olimpisko spēļu medaļnieks svarcelšanā Viktors Ščerbatihs. Viņš 27 savas dzīves gadus veltījis sportam, taču pēc sportista karjeras beigām nometis 40 liekos kilogramus un neslēpj – lai arī tas prasījis milzu darbu un disciplīnu, par rezultātu viņš ir ļoti gandarīts.

Rūpes par savu ķermeni viņš gaida arī no sievietēm, jo apaļīgas dāmas neesot Viktora gaumē. "Es nesaku, ka resnas sievietes nav normālas. Vienkārši man nepatīk! Es pilnīgi neskatos! Es varu varbūt sasveicināties, varbūt varu parunāt, bet kā uz sievieti es neskatos," kategorisks ir Viktors.

Sportista karjeras laikā viņš ir bijis spiests atteikties ne tikai no privātās dzīves, bet arī no sava ķermeņa: "Man bija svars 147 kilogrami, kakla nebija, vēders liels, bet tas bija darbs," skaidro Viktors un turpina: "Divdesmit gadus es točna biju resns, tas bija mans darbs. Kad pabeidzu darbu, es gribēju zināt kā jūtas tievs un smuks cilvēks. To smukumu es varbūt nokavēju, bet tievumu nē," joko sportists.

Iepriekš izskanēja, ka savu īsto sievieti viņš meklē arī saziņas vietnē "Tinder". Taču nu Ščerbatihs atklāj, ka savu profilu šajā platformā ir izdzēsis. Viņam īsti neesot skaidrs, ko sievietes šajā vietnē cenšas atrast un kādu "princi" tur meklē. Viktors iepazīšanās vietnē esot izrādījis simpātijas vairākām dāmām, taču viņas nav reaģējušas, tāpēc viņam radušās pārdomas – ko īsti sievietes vēlas? Kāpēc laiž garām normālus vīriešus, kuri nedzer, nepīpē, nes algu mājās...