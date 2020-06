Zīmola 'Amoralle' vadītāja lūdz piedošanu par neveiklo pašreklāmas video

Pašmāju smalkās veļas zīmola "Amoralle" vadītāja Inese Ozola publiski lūgusi atvainot viņu par neveiklo video, kas trešdien tika publiskots uzņēmuma "Instagram" kontā, bet pēc tam dzēsts.

"Labi domāts – slikti sanācis," teic Inese Ozola par video, kurā 30 Latvijā zināmas sievietes – aktrises, dziedātājas, influenceres un citu profesiju pārstāves – iedziedāja leģendāro Džona Lenona dziesmu "Imagine".

"Es vēlos publiski atvainoties ikvienam, kas sajutās aizskarti no "Amoralle" soctīklos publicētā video. Tāpat vēlos atvainoties dāmām, kuras ir ierautas šajā skandālā! Šis sirsnīgais video tapa martā, kad ikviena no mums jutās pārsteigta par koronavīrusa pandēmijas krīzes izraisītajām pārmaiņām mūsu dzīvēs! Kļūda bija to publicēt šodien," skaidro uzņēmēja.

Īsi pēc video publiskošanas trešdien tas ātri vien izsauca vētru sociālajos tīklos. Piemēram, aktrise Dārta Daneviča pauda, ka savu dziesmas rindiņu iedziedāja jau sen, taču video internetā parādījies tagad, kad visa pasaule seko līdzi notiekošajam ASV, kur vairākos štatos notiek masveida grautiņi saistībā ar melnādainā Džordža Floida slepkavību.

Tādējādi "Amoralle" sekotāji varēja noprast, ka 30 Latvijas sievietes šo video iedziedājušas saistībā ar pašlaik aktuālo iestāšanos pret rasismu un diskrimināciju, un uzņēmums "Amoralle" to izvērsis sava zīmola pašreklāmā.

"No mūsu puses šim video pilnīgi noteikti nebija nekāds konteksts ar šā brīža sāpīgo situāciju. Vēlos noņemt ikvienas dāmas atbildību par šo video un tā interpretāciju pasaules sāpju kontekstā. Es vienmēr esmu pastāvējusi un pastāvēšu par mīlestību pāri visam, par pieņemšanu, par līdzcietību, vienlīdzību un empātisku sapratni. Es ticu, ka risinājums vienmēr ir meklējams mīlestībā, nevis naidā," pauž Ozola.

"Delfi" jau vēstīja, ka sākotnējo video "Instagram" kontā uzņēmums trešdienas vakarā dzēsa. Tikmēr interneta asprāši iedziedāja un publiskoja parodiju par "Amoralle" klipu, kurā arīdzan piedalījušies vairāki pašmāju sabiedrībā zināmi cilvēki.

Varam būt kopā, kad kaut kas notiek. Varam būt kopā, kad nekas nenotiek. Galvenais, ka visi esam kopā! Iedomājieties, ja tā nebūtu! Paldies visiem māksliniekiem, kas piedalījās kopīgā fanu video veidošanā!#WeAreTogether2 #Amoralle #Imagine #Sing pic.twitter.com/3vxCLrzxQp — Artūrs Jenots | Ipstens Kūns (@arthurraccoon) June 3, 2020