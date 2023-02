Andrejs Ēķis piedāvā dokumentālo seriālu 'Čornobiļa 2022'

Platformā "Go3" no 24. februāra būs pieejama Andreja Ēķa kopā ar ukraiņu kolēģiem uzņemtā četru sēriju dokumentālā filma "Čornobiļa 2022", kas vēsta par to, cik nopietni kodolkatastrofas draudi bija pēnā gada pavasarī. Filma veidota no intervijām, arhīvu materiāliem un līdz šim nepubliskotiem kadriem, sola tās veidotāji.

Filmu producē Andrejs Ēķis sadarbībā ar Ukrainas kompāniju "UM Group" un pazīstamo ukraiņu producentu Vitaliju Dokalenko. TV3 skatītājiem filmu piedāvās tikai 2024. gadā.

2022. gada 23. februārī Čornobiļas atomelektrostacijas (AES) darbinieki ieradās uz ierasto 15 stundu maiņu, taču īsi pirms rītausmas pie vārtiem parādījās Krievijas militārie spēki. AES darbinieki varēja atgriezties mājās pie ģimenēm tikai pēc 36 dienām, kuru laikā piedzīvotais joprojām ir noslēpumos un dažādās interpretācijās tīts. Vai tiešām Eiropa bija soli attālumā no jaunas kodolkatastrofas?

"Tuvojas gads kopš Krievija iebruka Ukrainā, un mēs aizvien vairāk pārliecināmies, ka tas ir arī mūsu karš. Katrs no mums kaut kādā veidā var palīdzēt – mēs no savas puses vēlamies parādīt īstus, patiesus stāstus, kas arī nākotnē paliks arhīvos kā liecība par šo laiku," pastāstīja Andrejs Ēķis.

Notikumi, kas norisinājās AES, tiks atklāti caur trijiem skatpunktiem. Pirmais ir ekstrēmā sporta veida slackline praktizētāju redzētais. Viņi kara sākumā atradās Čornobiļas lieguma zonā un patvērumu meklēja AES. Par redzēto un piedzīvoto filmā dalīsies arī stacijas personāls, savukārt kodoleksperti analizēs situācijas bīstamību un iespējamos scenārijus. Četru sēriju dokumentālais seriāls ir interviju, arhīvu un dramatiskas rekonstrukcijas kombinācija ar piekļuvi unikāliem Čornobiļas novērošanas kameru materiāliem.

"Kad sākās pilna mēroga iebrukums, rūpīgi sekoju līdzi Čornobiļas stacijā notiekošajam – labi atceros 1986. gada avāriju un tās sekas. Kad parādījās ziņas, ka stacija ir atslēgta no strāvas, ziņās sāka runāt par situācijas nopietnību. Sākotnēji bija daudz neskaidrību un jautājumu, jo mēs taču zinājām, ka AES nedarbojas. Vēlāk no paziņām uzzināju, ka stacijā okupācijā atrodas četri tūristi – Ukrainas čempioni slackline disciplīnās. Tā arī radās ideja pastāstīt par notikušo, uzklausot tur nonākušos cilvēkus, kas ir tāli no kodolspecializācijas. Tāpat paskaidrosim cilvēkiem, tajā skaitā arī sev, cik nopietni patiesībā bija draudi un ko Ukrainas tauta tajos mirkļos izjuta. Krievija, lai sasniegtu savus mērķus, gatava uz visu – arī kodolterorismu. Savukārt es uzskatu, ka par to nedrīkst klusēt," pastāstīja filmas izpildproducents Vitalijs Dokalenko.

Dokumentālā seriāla producentrs ir Andrejs Ēķis, bet kā izpildproducents un režisors darbojas ukrainis Vitalijs Dokalenko, kurš karjeras laikā producējis vairāk nekā 30 dokumentālās filmas.

Filmā iesaistītos izjautā un informāciju ievāc žurnālists Dmitro Tuzovs. Šobrīd pēc dokumentālajā seriālā apskatīto notikumu motīviem top arī mākslas seriāls, kas skatītājiem būs pieejams no 24. aprīļa. Andrejs Ēķis papildināja, ka dokumentālās filmas ietvaros veiktā izpēte palīdzēja radīt arī scenāriju mākslas seriālam.