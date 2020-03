Atraktīvs video: Kā Zeltiņš un Dons mājas režīmā sakliedzās

View this post on Instagram

Ritēja mājas režīma otrā nedēļa..😂🤷‍♂️ Vibrāciju raisošākais fragments no vakardienas "Zeltiņš Laivā:Home Edition" ar @dons_lv Pilno versiju vēl līdz 19:00 vakarā iespējams noskatīties Story sadaļā! Tiekamies jau drīz otrajā laivā ar @ieva_florence 🤟💥

Renārs Zeltiņš (@renarszeltins) on Mar 25, 2020