Biroju kompleksā Pārdaugavā vakari pārtop 'drive-in' brīvdabas kino

Līdz pat jūlija beigām biroju kompleksa "Business Garden Rīga" plašajā stāvlaukumā būs pieejams brīvdabas drive-in kino "Movies on Wheels".

Skatītājiem tiks piedāvātas īpaši atlasītas pasaulē populārākās filmas dažāda vecuma un interešu auditorijām, tostarp ģimenēm ar bērniem. Kino seansi norisināsies plkst. 20.00, bet bērnu seansi plkst. 17.00.

"Business Garden Rīga" atrodas Pārdaugavā, Malduguņu ielā 1, blakus Lielirbes ielas un Kārļa Ulmaņa gatves krustojumam, plašā apzaļumotā teritorijā. Braucot pa Ulmaņa gatvi, redzams apjomīgais stāvlaukums, kur gandrīz katru vakaru tiks demonstrētas pasaulē atzītas, populāras filmas.

Stāvlaukumam blakus augošie lielie, ainaviskie koki rada patīkamu atmosfēru, atrodoties tepat pilsētā. Kino apmeklējuma laikā ir iespējams pasūtīt ēdienus un dzērienus, izmantojot jebkuru ēdienu piegādes servisu.

"Ņemot vērā aicinājumu joprojām ievērot distanci un iespēju robežās nepulcēties, esam nolēmuši piedāvāt izklaidi, kas pēdējo mēnešu laikā ir kļuvusi par daļu no ikdienas – drive-in kino jeb kino baudīšana no automašīnas. Tā ir pieredze, kuru joprojām vēlas izmēģināt daudzi iedzīvotāji, kā arī citu vidū šāds kino apmeklējums ir kļuvis jau par ikdienu," stāsta "Movies on Wheels" vadītājs Tomijs Virga.

Kino norises vieta ir likumsakarīgs lēmums – starp dinamiskāko Pārdaugavas daļu un plaši apdzīvoto Mārupi – lai viegli pieejama biroju darbiniekiem pēc darba laika, bet tikpat pieejama arī brīvdienās.

"Movies on Wheels" kino seansi norisināsies darba dienu vakaros un brīvdienās līdz pat jūlija beigām. Programma un biļetes pieejamas www.aula.lv.