'Bridžertonas' valdzinošais hercogs nefilmēsies seriāla turpinājumā

"Netflix" absolūtajam hitam – drāmai "Bridžertona" ("Bridgerton") – top turpinājums, taču tajā vairs neredzēsim skatītāju iemīļoto Redžiju Žanu Peidžu, kurš seriāla pirmajā sezonā atveidoja Heistingas hercogu Saimonu Basetu.

"Bridžertona" vēsta par Londonas aristokrātijas privātās dzīves peripetijām un intrigām 19. gadsimtā, un jau drīz pēc parādīšanās "Netflix" straumēšanas vietnē seriāls kļuva neticami populārs – seriāls pie skatītājiem nonāca pērn Ziemassvētkos, un vēl aizvien saglabājis augstas pozīcijas skatītāko filmu sarakstā. Arī otrā sezona taps kā Džūlijas Kvinas grāmatas ekranizācija, šoreiz par pamatu ņemot darbu "The Viscount Who Loved Me".

Jau sākusies populārā seriāla otrās sezonas filmēšana un arvien vairāk izgaismojas aktieru sastāvs. Nu kļuvis zināms, ka Dafnes izredzētā hercoga Saimona Baseta tēlā vairs neredzēsim Redžiju Žanu Peidžu, kurš šī seriāla fanēm bija īpaši iemīļots aktieris.

Jāteic gan, ka jaunajā sezonā Dafnes un Saimona mīlasstāsts vairs nebūs "Bridžertonas" centrālā sižeta līnija – galvenie notikumi risināsies ap Dafnes brāļa Entonija (Džonatans Beilijs) privātās dzīves virāžām, viņam cenšoties atrast sievu.

To, ka "Bridžertonas" turpinājumā vairs nebūs redzams, akrieris Peidžs apstiprināja savu soctīklu kontos piektdienas vakarā, un ieraksts zibenīgi izsauca seriāla fanu reakciju, pārsvarā paužot žēlumu un neizpratni par šādu pavērsienu. Pat amerikāņu sabiedrības dāma Kima Kardašjana šo ziņu uztvēra ar sirdssāpēm. Virkne skatītāju jau tagad sola: "Bridžertonas" otro sezonu neskatīšoties.

Žans Peidžs paudis pateicību, ka varējis būt "jūsu hercogs", taču dzīves skrējiens ieviesis savas korekcijas. Viņš teic, ka seriāla kolēģi bijusi gluži kā īsta komanda ne tikai uz ekrāniem, bet arī aiz tiem.

Redžijs Žans Peidžs, visticamāk, būs redzams kādā no citiem "Netflix" darbiem, kam paredz "grāvēja" statusu, piemēram, topošajā filmā "Pelēkais cilvēks" ("The Grey Man"), kam jābūt kā sāncensim filmai par Džeimsu Bondu.