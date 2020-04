Covid-19 dēļ pārceltas jau divas 'Neiespējamās misijas' filmas

Holivudas kinostudijas turpina pārcelt lielo filmu iznākšanas datumus, un tagad tapis zināms – ar pacietību jābruņojas arī “Neiespējamās misijas” (“Mission: Impossible”) faniem. Studija “Paramount” ir paziņojusi, ka pārceltas abas nākamās franšīzes daļas.

Septītās filmas par slepeno aģentu Ītanu Hantu pirmizrāde bija paredzēta 2021. gada 23. jūlijā, bet tagad Toma Krūza faniem būs jāgaida līdz pat 2021. gada 19. novembrim.

Situācija pasaulē ietekmējusi arī astotās "Neiespējamās misijas" iznākšanu – tā no 2022. gada 5. augusta pārcelta uz 2022. gada 4. novembri.

Februāra izskaņā tika vēstīts, ka Covid-19 uzliesmojuma Itālijā dēļ atlikta "Neiespējamās misijas" septītās daļas filmēšana Venēcijā.

Jau vēstīts, ka Covid-19 ietekmēja arī šķietami neuzvaramā spiega Džeimsa Bonda plānus – daudzu nepacietīgi gaidītās bondiādes "Nav laiks mirt" ("No Time to Die") pirmizrāde no aprīļa tika pārcelta uz novembri.