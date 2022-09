Ēķis uzņēmis seriālu pēc dižpārdokļa 'Tarakāni tavā galvā' motīviem

No 29. septembra pie platformas "Tet+" skatītājiem nonāks režisora Andreja Ēķa jaunākais darbs – seriāls "Tarakāni tavā galvā". Tas veidots pēc tāda paša nosaukuma rakstnieces Zanes Zustas psiholoģiskās grāmatas.

Jaunais seriāls "Tarakāni tavā galvā" ir veidots pēc tāda paša nosaukuma rakstnieces Zanes Zustas grāmatas. Galvenās lomas atveidotājs ir Toms Auniņš, bet seriālā būs iespēja redzēt arī citus lieliskus aktierus – Ditu Lūriņu, Andri Keišu, Dārtu Daneviču, Antu Aizupi, Kristīni Nevarausku, Imantu Stradu, Mārtiņu Upenieku un citus.

Astoņu sēriju seriālā aplūkotās tēmas ir pašapziņas trūkums, attiecības ar māti, greizsirdība, neuzticība, nespēja izrunāties, un daudzas citas jomas, kas atpazīstamas lielākajai daļai sabiedrības.

Centrālais tēls ir psihoterapeits Roberts. Vecpuiša statuss viņu pilnībā apmierina un no īstām attiecībām viņš baidās. Roberta darba dienas paiet psihoterapijas privātpraksē, uzklausot dažādu klientu dzīves stāstus. Katrs no viņiem alkst tikt uzklausīts gluži kā bērni, tāpēc nereti ar Robertu cenšas manipulēt, bet Roberta uzdevums ir ieraudzīt "tarakānu" klientu galvās, kas traucē tiem dzīvot, un saudzīgi to parādīt arī viņiem pašiem. Klientiem ir iespēja no kabineta iziet ar kādu būtisku atziņu, kas var izmainīt viņu dzīvi, bet vai viņi to izdarīs? Vai no "tarakāna" atbrīvoties maz ir izdevīgi?

Seriāla prezentācijas pasākumā, kas notika tirdzniecības centrā un bija atvērts ikvienam apmeklētajam, klātesošajiem bija pieejamas dažādas iespējas, kā izlādēt savas emocijas, lai tās nevajadzīgi neuzkrātos. Drosmīgākie savas emocijas izkliedza un savstarpēji sacentās, kurš tad savu sāpi var pieteikt ar skaļākiem decibeliem...