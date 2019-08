Foto: Kino gardēži bauda LMT virtuālo attiecību drāmas pirmizrādi

Šajā nedēļas nogalē Latvijas kinoteātros sāks demonstrēt LMT veidoto virtuālās realitātes attiecību drāmu "Tur". Savukārt trešdienas, 14. augusta, vakarā "Apollo Kino" tirdzniecības un izklaides centrā "Akropole" notika īpašais pirmizrādes seanss ar lūgtajiem viesiem.

Filmas pirmizrādē varēja satikt gan tās veidotājus un radošo komandu, gan arī aktierus, kuri atveido galvenās lomas.

Līdzās Inārai Sluckai un uzlecošajai zvaigznei Ilvai Centerei, kurai filmā uzticēta galvenā loma, uz ekrāniem redzams arī Artūrs Skrastiņš, Regnārs Vaivars, Ģirts Jakovļevs un vēl daudzi citi iemīļoti pašmāju aktieri.

Filmas stāsta pamatā ir ģeniālās informācijas tehnoloģiju speciālistes Gundegas (aktrise Ilva Centere) pasaule, kas sabrūk viņas acu priekšā – viņa zaudē mīļoto, priekšniece draud ar atlaišanu, tuvinieki uzskata par jukušu. Izmisumā viņa paveic neiespējamo – rada mākslīgo intelektu ar apziņu, kas pārņem viņas bojāgājušā drauga Raimonda (aktieris un režisors Regnārs Vaivars) personību un turpina attiecības ar Gundegu.

Gundegai nākas izvēlēties – gremdēties virtuālajā realitātē un ļauties mīlestībai ar datorprogrammu, slēpjot miljoniem vērto atklājumu no citu centieniem to iegūt savās rokās, vai, ignorējot savas jūtas, sniegt pasaulei brīnumu, tostarp iespēju priekšnieces paralizētajai meitiņai staigāt. Kamēr Gundega vilcinās, izvēle nonāk viņas kolēģa Ērika (aktieris Artūrs Skrastiņš) rokās – izdzēst Raimonda personību no programmas vai atbalstīt Gundegas mīlestību, upurējot paša jūtas pret meiteni.

Stāsta režisors ir Uldis Cipsts, bet scenārija autori – dramaturģe Rasa Bugavičute-Pēce un aktieris Artūrs Dīcis. Tāpat pie scenārija strādājis arī pieredzējušais fantāzijas seriālu autors Aleksejs Karaulovs. Kā ziņots iepriekš, rudenī LMT viedtelevīzijā būs redzams arī tāda paša nosaukuma seriāls.