Foto: Kinomīļi pulcējas Tarantino jaunās filmas pirmizrādē Rīgā

Otrdienas, 13. augusta, vakarā kino gardēži pulcējās "Kino Citadele" Rīgā. Tur pirmizrādi piedzīvoja ilgi gaidītā režisora Kventina Tranatino jaunākā filma "Reiz Holivudā" ("Once Upon a Time in Hollywood").

Pirmizrādē bija sanācis kupls ļaužu pūlis, un viesu rindās varēja manīt arī pazīstamas sejas – basketbolistu Kasparu Kambalu un citus sabiedrībā zināmus ļaudis. Pasākuma viesus gaidīja arī muzikāls pārsteigums.

Jāatzīmē, ka filma kinoteātros ASV nonāca jau jūlija izskaņā. "Reiz Holivudā" darbība norisinās Losandželosā aizvadītā gadsimta sešdesmito gadu beigās, un stāstā apvienota realitāte ar fikciju.

Filmas galvenie varoņi ir aktieris Riks Daltons (Leonardo Dikaprio) un kaskadieris Klifs Būts (Breds Pits). Viņi izklaidējas kaimiņos esošajam Romāna Polaņska sieva Šāronas Teitas (Margo Robija) namam, kurā bēdīgi slavenais Mesonu klans sešdesmito gadu beigās pastrādāja nežēlīgas slepkavības.

Filmā redzams arī Als Pačīno un nesen mūžībā aizgājušais aktieris Lūks Perijs. "Reiz Holivudā" ir Tarantino devītā filma.