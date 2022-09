Foto: Ļaudis pulcējas filmas 'RadioDejas. 30 gadi ēterā' pirmizrādē

Piektdien, 9. septembrī, kinoteātrī "Splendid Palace" viesi sanāca uz pirmizrādi dokumentālajai filmai, kas vēsta par deju mūzikas aizsākumiem Latvijā un pirmās neatkarīgās radiostacijas "RadioDejas" tapšanu. Gadu gaitā mainot nosaukumus, tagad tā pazīstama kā "Eiropas Hitu radio". Plašākai sabiedrībai filma drīzumā būs pieejama kā kinoteātrī, tā arī Latvijas video straumēšanas platformās.

Līdz ar Latvijas valstiskuma atjaunošanu 1991.gadā bija kritis "dzelzs priekškars" un pasaules elpa straujiem soļiem vēlās iekšā Latvijas sabiedrības dzīvē, visvairāk ietekmējot jauniešus ar dažādu subkultūru pieskārienu, dzīves filozofijām un praksēm. Par tā laika jauniešu kulta mūziku kļuva brīvās pasaules deju mūzika – pops, tehno, reps un tml. Savukārt, par tās pirmo vēstnesi plašākā sabiedrībā - pirmā neatkarīgā radio stacija atjaunotajā Latvijā – RadioDejas, kas šobrīd pazīstama kā izklaides kompānija "EHR Mediju Grupa". Nupat tapusī dokumentālā filma "RadioDejas. 30 gadi ēterā" ir ne vien par Latvijā pirmās neatkarīgās radio stacijas tapšanu apstākļos, kad vēl nebija apraides licenču, bet arī tā laika jauniešu sajūtām, sapņiem, profesionālo izaugsmi un iekļaušanos Rietumu pasaules sabiedrībā.

"RadioDejas, kas pēcāk pārtapa par radio Super FM, bija pilnīgi jauna formāta radiostacija Latvijā, kas pastāvīgi spēlēja aktuālo mūziku. Tolaik kaut kas tāds bija nepierasts, jo pamatā radio tikai runāja, nevis atskaņoja mūziku. Iesākumā mēs pamatā slēdzāmies klāt radio Luxembourg un citām vadošajām Eiropas radiostacijām, jo bija lieli izaicinājumi ar savas fonētikas nodrošināšanu. Faktiski mēs bijām kā vidutāji, sniedzot mūsu klausītājiem ne tik daudz mūziku, cik sajūtas un to dzīves filozofiju. Tolaik mums Latvijā bija svarīgi izglītoties, saprast citu Eiropas valstu sabiedrību, viņu funktieri, un attīstīties pašiem. Mūs, tā laika jauniešus, interesēja ideja, cik mēs paši varam izdarīt, nevis atvest speciālistus no ārzemēm, kas to izdarītu mūsu vietā.

Rietumi mums bija atskaites punkts, paraugs, kam sekot – tā bija iespēja pateikt, ka mēs arī varam. Tas bija brīvības skurbulis 90-to gadu sākumā. Ar RadioDejām un vēlāk ar Super FM mēs bijām soli priekšā laikam. Tas bija traks hobijs. Toreiz konkurence bija tikai FM viļņu skalā, bet mūsdienās ir jākonkurē ar tūkstošiem radiostaciju, kam ir savas aplikācijas. 1998. gadā mēs kā pirmie uztaisījām informācijas un servisa funkciju RDS, kas anonsēja dziesmu nosaukumus – BBC radio to izdarīja tikai 2002.gadā un to anonsēja kā lielu notikumu. Mēs bijām savas nozares huligāni un radiostacija tāda ir palikusi arī šodien. Šī filma ir kā ceļojums ne vien radio tapšanas un attīstības laikā, bet atspoguļo arī pārmaiņas mūsu sabiedrībā, kopš neatkarības atgūšanas," Uģis Polis, radiostacijas idejas autors un dibinātājs.

Pirmās neatkarīgās radiostacijas Latvijas vēsturē tapšana

1991. gadā, pēc neveiksmīgā augusta apvērsuma, daudzu plašsaziņas līdzekļu darbība tika apturēta, bet nelielai cilvēku grupai radās ideja izveidot pirmo neatkarīgo radiostaciju Latvijā. Tā paša gada septembrī Uģis Polis, Jānis Krauklis un Aldis Kušķis uzrakstīja Sakaru ministrijai lūgumu atļaut dibināt jaunu radiostaciju. Ministrija to atbalstīja, izsniedzot licenci ar pirmo kārtas numuru, kā rezultātā 1992. gada aprīlī tika izveidots nekomerciāls projekts "RadioDejas", kas raidīja ultraīsviļņu diapazonā tikai pilsētas teritorijā. "RadioDejas" tika radīta kā trīs jauniešu privāta iniciatīva, kas uzturēta par personīgajiem līdzekļiem ar misijas apziņu. Izmantojot satelītu, ēterā pārsvarā tika raidītas Eiropas hitu radiostaciju programmas ar mērķi sniegt iespēju klausītājiem dzirdēt, kādā līmenī strādā Eiropas labākās stacijas.

"RadioDejas", pēcāk radio Super FM un visbeidzot "EHR Mediju Grupa", ir bijis celmlauzis Latvijas radiostaciju vidē, kā pirmā ieviešot pilnīgi datorizētu mūzikas atskaņošanas risinājumu, atverot savulaik lielāko deju klubu "Super FM" Bezdelīgu ielā.