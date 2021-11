Foto: Nosvinēta pirmizrāde Andreja Ēķa romantiskajai komēdijai 'Tabu'

Kinoteātrī "Apollo Kino Plaza" vakar, 25. novembrī, ne pārāk kuplā sanākušo skaitā nosvinēta pirmizrāde režisora Andreja Ēķa jaunajai komēdijai "Tabu". Filma vēsta par attiecību problemātiku, kad starp mīlētājiem ieviesusies rutīna.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā skaidro "Cinevilla Films" mediju pārstāve Inga Zālīte, komēdijā pieci mīloši pāri meklē jaunas emocijas, lai padarītu savu kopā būšanu vēl saskanīgāku, laimīgāku un kaislīgāku. Viņiem viss ir kārtībā – gan mīlestība, gan uzticība, gan cieņa, un ir kāda vēlme par ko skaļi nemēdz runāt.

Filmas režisors Andrejs Ēķis atklāj, par ko patiesībā ir filma: "Tas ir par attiecībām. Latvijā šķiras apmēram,53% pāru no tiem, kas ir aprecējušies. Eiropas Savienībā tas skaitlis ir pat vēl lielāks. Jautājums, kāpēc? Es domāju, ka viena no problēmām ir tā, ka pāri savā starpā nesarunājas par savām vēlmēm, sapņiem, fantāzijām. Kā var nodzīvot ilgi un laimīgi, ja pāri savā starpā nerunā. Pēc austrāliešu scenārija autora Džoša Lavsona motīviem pa atslēgas caurumu esam ielūkojušies citu cilvēku dzīvēs, lai saprastu, kā viņiem patiesībā iet un kā viņi dzīvo. Cilvēkam patīk vērot, kā citi cilvēki dzīvo, kā arī, protams, mācīties no tā. Par to arī filma," skaidro Ēķis.

Aktieri, kas filmējās filmā, parasti neredz citus kolēģus filmēšanās laukumā. Līdz ar to katra pirmizrāde ir īpaša, jo filmēšanas laukumā viņi zina tikai savu puzles gabalu, savas lomas ietvaros, uzsver Zālīte.

Filmā piedalās Zane Daudziņa Pēteris Gaudiņš , Klinta Reinholde, Jurijs Djakonovs , Zane Aļļēna, Uldis Anže , Māra Sleja, Daiga Gaismiņa un Ģirts Krūmiņš . Mūzikas autors – Rihards Zaļupe . "Tabu" skatāma kinoteātros no 26. novembra.