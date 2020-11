Foto: Sabiedrībā zināmi ļaudis pulcējas filmas 'Kino un mēs' pirmizrādē

5. novembrī pie skatītājiem nonāca režisora Matīsa Kažas jaunā pašmāju komēdija, filmizrāde "Kino un mēs". Uz tās pirmizrādi kinoteātrī "Splendid Palace" bija ieradusies filmas veidotāju komanda – Matīss Kaža, Andris Keišs, Egons Dombrovskis, Jānis Skutelis, kā arī citi sabiedrībā pazīstami cilvēki.

Sanākušo viesu vidū bija arī kino kritiķe Daira Āboliņa, režisori Andris Gauja un Dace Pūce, producente Alise Ģelze, dzīvesstila blogere Laura Grēviņa, jūtūberi Rojs Rodžers un Beta Beidz, aktrise Grēta Trušiņa, ētera personība Kristīne Komarovska un citi pašmāju kino cienītāji.

Filmizrādē "Kino un mēs" vienā nepārtrauktā, teju pusotru stundu garā kadrā aktieri nemitīgi maina gan tēlus, gan aktierspēles modalitātes. "Šī nav ne filma, ne izrāde. Kaut kas pa vidu. Turklāt viena kadra princips ir tehnisks izaicinājums gan režisoram, gan operatoram, gan arī aktieriem. Gluži kā izrādē: tu nospēlē izrādi, kaut ko pārsakies, un viss, to nevar pārfilmēt. Piemēram, filmas beigas labākas sanāca sestajā dublī, bet tas, kas nonācis pie skatītājiem, ir ceturtais dubls jeb otrās dienas otrais dubls, kur veiksmīgāk sanācis viss pārējais stāsts," norāda aktieris Andris Keišs.

Par filmēšanas norises gaitu un izaicinājumiem savs viedoklis ir arī aktieriem Egonam Dombrovskim un Jānim Skutelim. "Jāatzīst, vislielākā cīnīšanās bija par to, kurš atveidos aktieri Gunāru Cilinski filmā "Ezera sonāte". Man ļoti gribējās, taču Andris Keišs izrādījās spēcīgāks pretendents," nosmej Egons.

"Ja godīgi, man vispār nepatīk, ka tā ir komēdija. Nopietni. Es tomēr uzskatu, kas tas ir ļoti nopietns gabals. Jo tur tiešām trīs aktieri runā par sev svarīgām lietām, par aizgājušo laiku. Šis ir nopietns drāmas darbs ar komiskiem elementiem," ar smaidu piebilst Jānis.

Savukārt mūziķis Jānis Šipkēvics filmizrādi nodēvējis par ekrāniski teātrisku katarsi: "Man no sirds patika! Ekrāniski teātriska katarse. Paldies Matīsam Kažam un visiem darbā iesaistītajiem musketieriem un musketierēm!"

Filmizrāde "Kino un mēs" Latvijas kinoteātros un straumēšanas vietnē "Vimeo on Demand" skatāma no 6. novembra. Savukārt no 17. novembra tā būs pieejama arī izklaides platformā "Shortcut" un video satura platformā Go3.