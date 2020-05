Izvēlēts 'Star Wars' jaunās filmas režisors

Laikā, kad kinoindustrijā Covid-19 pandēmijas dēļ iestājusies dīkstāve, par labiem jaunumiem parūpējušās "Disney" un "Lucasfilm" studijas – tapis zināms, ka Taika Vaititi režisēs "Star Wars" ("Zvaigžņu kari") filmu.

Jaunzēlandes kinomeistara rokrakstu skatītāji jau iepazinuši tādās atzinīgi novērtētās filmās kā "Thor: Ragnarok" un "Jojo Rabbit", kas šogad tika pie "Oskara" par labāko adaptēto scenāriju. Starp Vaititi spilgtākajiem darbiem noteikti jāpiemin arī vampīru komēdija "What We Do in the Shadows" un sirsnīgais piedzīvojumu stāsts "Hunt for the Wilderpeople". Tāpat viņš režisējis "Disney+" seriāla "The Mandalorian" pirmās sezonas noslēdzošo sēriju.

Jaunās "Star Wars" filmas scenārija rakstīšanā piedalīsies Kristija Vilsone Kērnsa, kura tika nominēta "Oskaram" par kara drāmas "1917" scenāriju, kas tapa sadarbībā ar režisoru Semu Mendesu.

Pagaidām nav zināms, kad Vaititi režisētā "Star Wars" filma nonāks uz lielajiem ekrāniem, bet fani pieļauj, ka tas varētu notikt 2024. gada decembrī vai pat 2026. gada izskaņā, kad, saskaņā ar "Disney" agrāk atklātajiem plāniem, bija iecerētas jauno "Star Wars" filmu pirmizrādes.