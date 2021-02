Jaunajā 'Sekss un lielpilsēta' neredzēsim ne misteru Lielisko, ne Mirandas vīru

Seriāla "Sekss un lielpilsēta" topošajā turpinājumā nebūs redzami divi tēli, kuri veidoja būtisku sižeta līniju pirmajā seriālā.

Leģendārā seriāla fani sarūgtināti: seriāla "Sekss un lielpilsēta" turpinājumā būs jāiztiek bez Kerijas Bredšovas dzīves lielās mīlas, kā arī Mirandas vīrs arī nebūs redzams jaunajās sērijās.

Kriss Nots, kurš savulaik atveidoja misteru Lielisko, nepiedalīsies jaunajā seriālā, ziņo "Page Six". Arī Deivids Eigenbergs, kurš tēloja Mirandas vīru Stīvu Breidiju, visticamāk, jaunajās sērijās neparādīsies, lai gan vēl nesen izskanēja runas, ka viņš runājot ar producentiem no "HBO Max", kas ražo jauno seriālu.

Iemesli, kāpēc 66 gadus vecais Kriss Nots nav ieplānots aktieru sastāvā, nav zināmi.

"Delfi" jau ziņoja, ka Ņujorkā top seriāla turpinājums, kam dots nosaukums "And just like that..." Pagaidām ieplānotas pirmās desmit sērijas. Seriālā filmējas virkne aktieru no "Sekss un lielpilsēta", atskaito Kimu Ketrelu, kura atveidoja Samantu.

Seriāla veidotāji paziņoja, ka Samantas "pazušanai" būs loģisks izskaidrojums, proti, tāpat kā dzīvē, arī seriālā draudzības mēdz izjukt, vecos draugus nomaina jauni. Kerijai, Mirandai un Šarlotei būs divas jaunas draudzenes; šīs lomas piešķirtas divām tumšādainām dāmām, lai mūsdienīgāk atveidotu Ņujorkas multikulturālo vidi.