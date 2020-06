Kristenai Stjuartei uzticēts jaunā filmā atveidot princesi Diānu

Kinorežisors Pablo Larēns gatavojas uzņemt filmu par Velsas princesi Diānu. Galvenā – Diānas – loma uzticēta aktrisei Kristenai Stjuartei, kuru daudzi atceras no "Krēslas" sāgas.

Čīliešu režisors Pablo Larēns, kura viens no slavenākajiem darbiem ir filma "Džekija", pošas jaunai drāmai.

Slavenā "Džekija" vēstīja par ASV pirmo lēdiju Džekiju Kenediju. Režisora topošajā filmā viņš pievērsies citai ikonai – princesei Diānai, kura traģiski gāja bojā autoavārijā 1997. gadā.

Jaunajā lentē galvenā loma uzticēta 30 gadus vecajai Kristenai Stjuartei.

"The Guardian" vēsta, ka filma par Diānu Spenseri vēstīs par vienu nedēļas nogali viņas dzīvē, kad princese saprata: viņas laulība ar princi Čārlzu nav un nebūs glābjama. Stāsts būs par to, kā Diāna pieņēma lēmumu no prinča šķirties.

Diāna un Čārlzs juridiski laulību izšķīra 1996. gadā, bet jau nākamajā gadā Diāna gāja bojā. Princis Čārlzs vēlāk apprecējās ar savu ilggadējo mīļoto sievieti Kamillu Pārkeri-Boulzu.

Kinolentes nosaukums būs lakonisks, proti, "Spensere", un to plānots sākt uzņemt 2021. gadā.