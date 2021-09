Latvijā demonstrēs seriālu 'Dumpiniece' – stāstu par taisnības cīnītāju Ērinu Brokoviču

Spēcīga, izturīga un neatlaidīga. Vārdi, kas raksturo aktīvisti, šķirtu trīs bērnu māmiņu Ērinu Brokoviču. Sieviete, kura, neraugoties uz izglītības trūkumu un neskaitāmiem atraidījumiem, teju pirms 20 gadiem izcīnīja uzvaru tiesas prāvā ASV. Tas mainīja viņas dzīvi un pasauli uz visiem laikiem.

1996. gadā Ērina gandrīz vienpersoniski uzvarēja cīņā pret Kalifornijas elektroenerģijas uzņēmumu, ko apsūdzēja pilsētas ūdensapgādes sistēmas piesārņošanā. Viņa panāca, ka firma izmaksāja teju 300 miljonu eiro lielu kompensāciju. Tā ir lielākā summa ASV tiesu sistēmas vēsturē, ko kādam jebkad izdevies izcīnīt.

Tomēr ceļš gan pirms, gan pēc sasniegumiem nav bijis viegls. Brokoviča pārdzīvoja trīs šķiršanās un iepazina arī slavas tumšo pusi – pazemojumus, draudus un kritiku. Bet tas sievieti neapturēja cīnīties par taisnību, iedvesmot citus un risināt vides problēmas.

No pirmdienas, 12. septembra, plkst. 21.00 kanālā "FOX Life" sāksies jauns amerikāņu seriāls "Dumpiniece", kura sižeta veidotāji iedvesmojušies no leģendārās aktīvistes dzīves. Gaidot seriālu, ielūkosimiems Ērinas Brokovičas dzīves līkločos un grūtībās, ar ko viņai nācās saskarties.

Amata izcīnīšana advokātu birojā

Nākusi no tēva - inženiera un mātes - žurnālistes ģimenes, Ērina bija jaunākā no četriem bērniem. Vecāki vienmēr uzskatīja, ka viņa var darīt visu, ko iecerējusi, ja iemācīsies koncentrēt savu apbrīnojamo enerģiju.

Mācoties un mainot dažādas koledžas, meitene izlēma, ka vēlas doties uz Kaliforniju. Vispirms jauniete ieguva praktikantes darbu un tad izlēma studēt elektroinženieriju. Tomēr beigās Ērina ieguva grādu lietišķajā mākslā. Šķiet, ka jaunā sieviete spēja visu – viņa pat nejauši nokļuva skaistuma konkursā "Miss Pacific Coast" un tajā uzvarēja.

Bet dzīve meta līkločus. Pēc smagas traumas satiksmes negadījumā un otrās neveiksmīgās laulības, Ērina bija padevusies, tomēr dzīves apstākļi un finansiālas grūtības spieda meklēt darbu. Vientuļā māte, pateicoties savai spītībai, kļuva par jurista palīdzi. Tas bija pirmais un liktenīgais solis pretim sasniegumiem un uzvarai. Zīmīgi, ka sievietei pat nebija atbilstošas izglītības, lai strādātu juridiskajā sfērā, bet neatlaidība un pārliecināšanas spējas viņai palīdzēja iegūt kāroto amatu.

Taisnības izcīnīšana un uzvara tiesas prāvā

Ērina ievēroja novārtā atstātu lietu par lielu uzņēmumu, kas apzināti piesārņojis gruntsūdeņus Kalifornijā. Proti, elektroenerģijas firma "Pacific Gas & Electric" mazā pilsētiņā Hinklijā 30 gadus piesārņoja dzeramo ūdeni ar hromu, izraisot strauju vēža slimības pieaugumu un radot citas nopietnas veselības problēmas vietējiem iedzīvotājiem. Sieviete atrada medicīniskos ierakstus, pārņēma šo lietu un pārliecināja savu priekšnieku un ciema iedzīvotājus iesūdzēt firmu tiesā.

Brokoviča prāvā uzvarēja 1996. gadā, panākot, ka uzņēmums izmaksāja kompensācijas 300 miljonu eiro apmērā. Advokātu birojs "Masry & Vititoe", kurā strādāja drosminiece, no šīs summas saņēma vairāk nekā 110 miljonus eiro, toties pati aktīviste - vairāk nekā divus miljonus. Ievērojamu daļu no summas izmaksāja arī 600 ciemata iedzīvotājiem.

Protams, visā cīņā jurista palīdze nebija viena – viņai palīdzēja advokāts Edvards Mesrijs no Kalifornijas. Pēc uzvaras tiesas prāvā Brokoviča saprata, ka var izmantot savu atpazīstamību, lai iedvesmotu cilvēkus, dalītos pozitīvos vēstījumos un mudinātu citus piecelties un darīt.

Jaunā zvaigzne ir dzimusi

Ērinas vārds iekaroja plašsaziņas līdzekļus, panākumi un uzvara padarīja viņu slavenu, un aktīviste kļuva par varoni. Tam sekoja arī pirmais televīzijas projekts, raidījums "Challenge America With Erin Brockovich", kurā viņa palīdzēja motivēt cilvēkus un organizēja nopostīta parka atjaunošanu Manhetenā.

Mazliet vēlāk, 2001. gadā, Brokoviča izdeva savu "bestselleru", grāmatu "Take It From Me. Life's A Struggle, But You Can Win", kā arī vadīja raidījumu "Final Justice With Erin Brockovich". Šova laikā viņa runāja par sievietēm, kuras triumfējušas dzīvē, neskatoties uz problēmām un šķēršļiem. Tas iedvesmoja citus cilvēkus nebaidīties riskēt.

Aktīviste iesaistījās arī citās, pret vides piesārņojumu vērstās tiesvedībās. Piemēram, 2009. gadā Brokoviča izmeklēja gadījumu Teksasā, kad paaugstinātu sešvērtīgā hroma daudzumu ūdenī atrada vairāk nekā 40 mājsaimniecībās.

Sieviete bija arī galvenā varone 2012. gada dokumentālajā filmā "Last Call at the Oasis", kurā uzsvēra pasaules ūdens apgādes izsīkuma ietekmi.

Ekranizējums un jauni izaicinājumi

Triumfu piedzīvoja arī 2000. gada filma "Ērina Brokoviča" ar aktrisi Džūliju Robertsu galvenajā lomā. Biogrāfiskā drāma izrādījās ne tikai kases grāvējs, bet nopelnīja atzinīgas kritiķu atsauksmes un kino apbalvojumus.

Bet ne tikai – Robertsa par lomu filmā ieguva savu pirmo "Oskaru" kā gada labākā aktrise, nopelnīja "Zelta globusu" un citas nozīmīgas balvas. Viņa kļuva par pirmo aktrisi, kas jebkad nopelnījusi teju 17 miljonus eiro par filmu. Zīmīgi, ka pati Brokoviča parādījās filmā un attēloja viesmīli kafejnīcā.

Tomēr ar slavu nāca arī tās rūgtā garša. Nu jau visā pasaulē pazīstamajai Ērinai neklājās viegli, jo viņai bieži vien nācās uzklausīt aizskarošus komentārus par izskatu un dzīvesveidu. Turklāt sievietes meita cīnījās ar narkotiku atkarību un ārstējās rehabilitācijas centrā. Zvaigzne vainoja sevi, jo bieži vien izbraukumu, interviju un popularitātes dēļ nebija kopā ar ģimeni.

Tagad mātes un meitas attiecības ir uzlabojušās, un trīs bērnu mamma iemācījusies sadzīvot ar slavas nastu.

Neguļ uz lauriem, bet turpina cīnīties un uzvarēt

Mūsdienās "dumpiniece" turpina strādāt kā patērētāju tiesību aizstāve un aktīviste. Viņa bieži vien piedalās daudzos veiksmīgos tiesas procesos pret vides piesārņotājiem. Zīmīgi, ka sieviete, sadarbojoties ar "Google", izveidoja karti, kuras mērķis ir izsekot iespējamiem vides apdraudējumiem visā pasaulē.

Ērina ir viena no pieprasītākajām runātājām starptautiskās lekcijās, un viņa ceļo pa pasauli, lai tajās piedalītos. Tiesību aizstāvei ir lūgts palīdzēt sūdzībās par gruntsūdeņu piesārņojumu visā Amerikā, Austrālijā un citos "karstajos punktos". Kļuvusi par firmas "Brokovich Research & Consulting" prezidenti, sieviete šobrīd ir iesaistīta daudzos vides projektos visā pasaulē.

Aktīvistei ir arī savs "podkāsts", un 2020. gadā viņa izdeva jaunu grāmatu - "Supermans's Not Coming", kurā apraksta ūdens resursu krīzi un sniedz ieteikumus, ko cilvēki var darīt tās risināšanā.

Tomēr tas nav viss – šogad pie skatītājiem nonācis jauns ekranizējums – seriāls "Dumpiniece", kura sižeta veidotāji iedvesmojošies no pašas Ērinas Brokovičas personības. Varone Enija seriālā cīnās pret medicīnas firmu, metas izaicinājumos un nebaidās cīnīties par taisnību.