Nedēļas cepiens: 'Šī Disneja studijas filma ataino LGBT tēmu'

Ir vai nav vecākiem jāzina, ka multfilma, uz kuru viņi ved savu atvasi, pieskaras homoseksualitātes tēmai? Šāds cepiens šonedēļ pārņēma sociālos tīklus, jo virkne pašmāju kinoteātru mājaslapās pēkšķi pie multenītes "Savāda pasaule" anotācijas parādījās uzraksts "Šī Disneja studijas filma ataino LGBT tēmu".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Novembra beigās uz lielajiem ekrāniem Latvijas kinoteātros iznāca animācijas filma "Savāda pasaule" ("Strange world"), kas vēsta par pētnieku ģimeni, kura dodas ekspedīcijā un sastop visdažādākos mošķus. Sižeta centrā – trīs paaudžu radinieku savstarpējās attiecības. Kā allaž visām filmām, arī pie šīs norādīts vecuma cenzs: multenīte skatāma no 7 gadu vecuma.

Taču tad Saeimas deputāta Ričarda Šlesera (LPV) palīdze influencere Maija Armaņeva savā "Instagram" kontā ievietoja vēstījumu: bērnu vecāki būtu jābrīdina, ka filmā atainota arī homoseksualitātes tēma, "lai pēc tam nav šoka un pārsteiguma moments". Armaņeva apgalvoja, ka viņas pastkastīte esot pilna ar sūdzībām no vecākiem, proti, ja būtu kāds brīdinājums, viņi savus mazos uz tādu multeni nebūtu veduši.

Piepeši brīdinājums par LGBT tematiku parādījās. Kā portālam "Delfi" skaidro "Forum Cinemas" Latvijas filiāles vadītāja Elīna Liberte, vairāki skatītāji bija sūdzējušies, ka šādas norādes nav, tāpēc tā pievienota: "Kinoteātris veica labojumus filmas anotācijā, pievienojot brīdinājuma tekstu. Teksta pievienošana nebija mērķēta kādas no sabiedrības grupu tiesību aizskaršanai vai apmelnošanai."

Ļaudis sociālajos tīklos nu jau sašuta vēl vairāk, "sadaloties" divās nometnēs: vieni uzskata, ka norādei jābūt, citi savukārt uzstāj, ka tas ir lieki, nepieklājīgi un stigamatizējoši. Piemēram, tvitera lietotājs Armands spriež, ka tas būtu tāpat kā norādīt "Uzmanību: filmā ebreji!"

Kā jau allaž šādos gadījumos, kareivīgāk noskaņotie ir anonīmi un savu domu pasniedz īpaši nesaudzīgi un rupji, tāpēc šos ierakstus atstāsim bez publicitātes.

Ance Tarvida uzskata, ka ar šādiem brīdinājumiem mēs ejam Krievijas virzienā, savukārt Jēkabs Leja viņai nepiekrīt:

Vai tad Brīdināt ir cenzēt?

Man liekas LGBT kupāti ir ļoti jūtīgi uztvēruši šo tēmu... es smejos par visiem šiem kas cepjas. Cenzēts būtu ja būtu izgriezts kadrs, miglots. Nevis jau ka viens sūda teikums. Es negribu uz pediniem skatities un paldies ka brīdināja. — Mr. Jēkabs 🇱🇻🇺🇦 (@JeekabsLeja) November 30, 2022

Ņemtnē iesaistījās arī divas žurnālistes – abas ir mammas un abām ir, ko teikt. Sanita Jemberga skaidro, cik tad daudz LGBT tematikas multenītē īsti ir:

Varu palīdzēt, jo esmu redzējusi. "Savādajā pasaulē" vecākiem ir pusaudzis, kuram simpatizē vienaudzis. Ir divas ainas - vienā jaunieši neveikli flirtē (bez nekādām seksuālām izpausmēm), otrajā viņa mamma garāmejot nosaka, ka X būtu lepns par dēla varonību. Viss. — Sanita Jemberga (@jemberga) November 30, 2022

Elīnas Kolātes dēls arī filmiņu redzēja un vispār nemanīja neko nepieņemamu; tvitera lietotāja Krista Irbe norāda, ka ažiotāžai vispār nav pamata:

Ja godīgi, to ņemtni ap LGBT nesaprotu. Esmu demokrātiska, bet šis smalkiem burtiem ierakstīts gluži tāpat kā, kad brīdinājums, ka izrādē smēķēs vai kāds būs pliks. Kas tur tāds? Kārtējās sniegpārslas. — Krista Irbe (@KristaIrbeASK) November 30, 2022

Tvitera lietotājs Nikolass Andre pamanījis, ka ne Lietuvas, ne Igaunijas kinoteātros filmai "Savāda pasaule" nav norādes par LGBT tematiku un arī likumi Latvijā šādu normu neparedz. Jāpiebilst, ka mūsu lielākie kinoteātri pieder igauņu uzņēmumam "MM Grupp".

30. novembrī norāde par LGBT tēmu no filmas anotācijas pazuda. "Šobrīd atzīme ir noņemta, un kinoteātris izsaka atvainošanos, ja šāda rīcība kādu ir aizskārusi un diskriminējusi. Tomēr, ņemot vērā sūdzību pieaugumu par filmu saturu, it īpaši tām, kas paredzētas bērnu auditorijai, turpmāk kopā ar citu kinoteātru pārstāvjiem un filmu izplatītājiem lemsim par veidu un formu, kā informēt kinoteātra apmeklētājus par tēmām filmu saturā," "Delfi" teica "Forum Cinemas" pārstāve. Kinoteātris arīdzan atvainojās sociālajos tīklos.

Multfilmu "Savāda pasaule" Latvijā izplata kompānija "Latvian Theatrical Distribution", taču uzzināt tās viedokli par norādes nepieciešamību anotācijā neizdevās, jo uzņēmums nav sazvanāms.

LGBT: jābrīdina būtu par kādu apdraudējumu

LGBT kopienas Latvijas atzara "Mozaīka" valdes locekle Jana Jarinovska portālam "Delfi" saka, ka paziņojums par to, ka filmā skarta LGBT tematika, ir "pilnīgi un galīgi nepieņemams".

"Brīdināt mēs varam par tādām lietām, kas var radīt kaut kādu apdraudējumu. Kādu apdraudējumu var radīt tas, ka multfilmā ir viendzimuma cilvēki, kam rodas jūtas vienam pret otru? Ir svarīgi, ka cilvēki var ieraudzīt un saprast to, ka viņu jūtas nav nepareizas. Man ir neizsakāmi žēl to vecāku, kas ar putām uz lūpām kliedz: ''Kā es to paskaidrošu bērniem?'' Ja nav iespējams ar bērniem izrunāt to, ka pasaulē ir dažādi cilvēki un ka viņi var mīlēt viens otru, tad kā šie vecāki plāno runāt par citām – daudz smagākām un grūtākām – lietām?" vaicā Jarinovska. Viņa piebilst, ka nevienu heteroseksuālu cilvēku multfilma nevar pārveidot par homoseksuālu.

Jāpiebilst, ka straumēšanas platformā "Netflix" filmas par geju tematiku ir īpaši izdalītas no citām atsevišķā kategorijā. "Mozaīkas" pārstāve spriež, ka tas ir labs risinājums, lai skatītājam būtu vieglāk orientēties filmu klāstā. Viņa uzskata, ka gadījumā, ja arī Latvijas kinoteātros filmas būtu kategorizētas, sašutumu tas neradītu. "Bet uzlikt atsevišķu brīdinājumu – tas ir nepieņemami," saka Jarinovska.