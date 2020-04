Pārcelta vēl virkne šī gada gaidītāko kinofilmu

Laikā, kad pasaulē cīnās pret jaunā koronavīrusa pandēmiju un tā izraisīto slimību Covid-19, Holivuda vienu pēc otras atceļ lielās filmas, kas pirms tam bija 2020. gada gaidītāko filmu sarakstos.

Šonedēļ par vairāku kinomīļu gaidītu filmu pārcelšanu uz nākamo gadu paziņojusi arī studija "Sony Pictures" – tā uz nākamo gadu pārcēlusi tādas filmas kā "Morbius", "Ghostbusters: Afterlife", "Uncharted" un "Peter Rabbit 2".

"Morbius" ar Džaredu Leto galvenajā lomā, kuras pirmizrāde bija paredzēja jūlija izskaņā, uz ekrāniem nonāk 2021. gada martā, "Ghostbusters" sīkvels no jūlija pārcelts uz nākamā gada martu, video spēles adaptācija "Uncharted" ar Holivudas jaunās paaudzes spilgtāko zvaigzni Toma Holandu, kuras pirmizrāde bija ieplānota nākamā gada martā, uz ekrāniem nonāks 2021. gada oktobrī, bet ģimenes filma "Peter Rabbit 2" no šī gada augusta pārcelta uz 2021. gada janvāri.

Tāpat uz nenoteiktu laiku pārcelts arī "Sony" un "Marvel" kopprodukts, kura pirmizrāde bija plānota nākamā gada oktobrī, un kara filma "Greyhound" ar Tomu Henksu galvenajā lomā, kam uz ekrāniem bija jāiznāk jau jūnijā.

Jau vēstīts, ka lielās studijas viena pēc otras paziņojušas par daudzu lielo šī gada filmu – "Wonder Woman 1984", "Black Widow", "Mulan", bondiādes "No Time to Die" un citu – pirmizrāžu pārcelšanu.