Seriālā 'Nemīlētie' nogalinātais Valters šajā sezonā piecēlies no miroņiem

Populārais pašmāju seriāls "Nemīlētie. Nolemtie 3" parūpējies par pamatīgu pārsteigumu – tajā atgriezies aktiera Mārtiņa Vilsona atveidotais tēls Valters Ķēniņš, kurš iepriekšējā sezonā it kā tika nogalināts un guldīts zemes klēpī. Negaidītais pavērsiens aizsācis spraigu notikumu lavīnu.

Seriāls "Nemīlētie" allaž izcēlies ar sarežģītajiem tēliem, iespaidīgo aktieru ansambli un elpu aizraujošajiem pavērsieniem – arī jaunā sezona "Nolemtie 3" nav izņēmums.

Valtera Ķēniņa negaidītā augšāmcelšanās pārsteidza daudzus, taču īpaši neērta tā izvērtās Ģirta Ķestera atveidotajam Makaram, kuram pēc Ķēniņa bērēm izdevās ērti iekārtoties un pārvaldīt viņa uzņēmumu.

Negaidītais pavērsiens ievērojami sarežģīs dzīvi teju visiem seriāla varoņiem. Daži no viņiem nonāks šķietamā bezizejā, no kuras vienīgais glābiņš būs pavisam radikāli soļi. To, kādi būs mēģinājumi izsprukt cauri sveikā, varēs redzēt jaunākajās sērijās, taču neviens nenojauš, kas patiesībā aiz šī visa slēpjas un kontrolē gan policijas struktūras, gan kriminālās aprindas. Tas ir kāds trešais spēks, no kura baidās visi un bezspēcīgi ir pat esošie mafijas bosi.