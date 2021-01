Top seriāla 'Sekss un lielpilsēta' turpinājums; diemžēl bez Samantas

17 gadus pēc ikoniskā seriāla "Sekss un lielpilsēta" ("Sex & the City") pirmās sērijas ēterā kļuvis zināms, ka seriālam top turpinājums.

Straumēšanas platforma "HBO Max" oficiāli paziņojusi, ka pavasarī sāks darbu pie leģendārā seriāla turpinājuma. Tam gan nebūs vecais nosaukums un arī dāmu sastāvā būs izmaiņas, proti, jaunajā seriālā vairs neredzēsim Kimu Ketrelu, kura atveidoja efektīgo Samantu.

Seriālu sauks "And just like that...", un tas vēstīs par nu jau piecdesmitgadnieču dzīves peripetijām. Dalību topošajā darbā apstiprinājušas Sāra Džesika Pārkere, Sintija Niksone un Kristīna Deivisa, kuras, tāpat kā iepriekš, iedzīvinās Kerijas, Mirandas un Šarlotes tēlus.

Kāpēc topošajā lentē nebūs redzama arī Kima Ketrela, publiski nav izskanējis. Tāpat pagaidām nav informācijas par to, vai seriālā piedalīsies arī Kriss Nots, kurš atveidoja Kerijas mūža mīlu misteru Lielisko.

Plānots, ka darbs pie seriāla sāksies šā gada pavasarī Ņujorkā. Katra sērija būšot pusstundu gara un pieejama "HBO Max" abonentiem.