Traģēdijā filmēšanas laukumā Boldvinam izsniegts ierocis ar īstām patronām

Traģiskajā nelaimē filmēšanas laukumā Santafē, Ņūmeksikā, aktierim Alekam Boldvinam ticis izsniegts ierocis ar īstām patronām, pausts publiskotā Santafē policijas izmeklēšanas departamenta ziņojumā. Joprojām turpinās izmeklēšana, un Boldvins sadarbojas ar detektīviem, ziņo "Reuters".

"Delfi" jau vēstīja, ka straumēšanas kompānijas "Hulu" veidotā vesternā "Rust" aktieris un filmas producents Aleks Boldvins nošāva filmas operatori; cieta arī režisors. Operatore Halīna Hatčinska vēlāk Ņūmeksikas slimnīcā mira no nāvējoša šāviena krūtīs, bet režisors Džoels Souza tika ievainots plecā, viņš slimnīcu nu jau atstājis.

Nelaimes brīdī Hatčinsa bijusi priekšplānā tuvu Boldvinam, bet režisors atradies aiz sievietes.

Kā ziņo "Reuters", līdzšinējā izmeklēšana liecina, ka režisora palīgs, kurš aktierim Boldvinam izsniedza rekvizītu šaujamieroci, nav zinājis, ka tajā ielādētas īstas patronas, pausts Santafē šerifa Džoela Kano ziņojumā. Filmas uzņemšana ir pilnībā apturēta, policijas departaments izsniedzis kratīšanas orderi, lai izņemtu visus vesterna rekvizītus, tostarp ieročus un to dokumentāciju, kā arī visu līdz šim nofilmēto materiālu.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Pagaidām nav skaidrs, vai nelaimes brīdis arī ticis nofilmēts. Zināms, ka incidents noticis ainas izmēģinājuma laikā: izmantotais ierocis bijis viens no trim ieročiem, kas atradies pie filmēšanas vajadzībām izveidotas ēkas; režisora palīgs paņēmis vienu no tiem, iegāja ēkā un pasniedza šaujamo Boldvinam. Palīgs skaļi teicis: "Aukstais ierocis," kas nozīmējis, ka rekvizītā nevajadzēja būt patronām.

Aleks Boldvins pēc nelaimes bijis šokā, bet sadarbojies ar detektīviem. Aktieris pauda neizpratni, kāpēc viņam izsniegts pielādēts ierocis. "Mana sirds ir salauzta," viņš teicis par notikušo nelaimi.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Kā pirmdien ziņo "Mail Online", Boldvins atcēlis visus turpmākos projektus un plāno pazust no sabiedrības acīm uz kādu laiku – tā viņš darot vienmēr, kad dzīvē ir grūti brīži. Boldvins sestdienas rītā iznāca no viesnīcas Santafē, kur tikās ar nogalinātās operatores vīru Metjū Hatčinsu un dēlu, deviņus gadus veco Androsu. Sērojošajai ģimenei pietuvināti avoti ziņo, ka Boldvins izrāda maksimālu atbalstu un pretimnākšanu. Santafē noticis arī privāts piemiņas dievkalpojums, godinot mirušo Halīnu Hatčinsu, un tajā piedalījies arī Boldvins. Publisku piemiņas pasākumu organizējusi arī Starptautiskā kinematogrāfistu ģilde.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Jau ziņots, ka 63 gadus vecais Boldvins ir viens no producentiem un aktieriem topošajā filmā "Rust". Viņš tajā tēlo cilvēku ārpus likuma Hārlendu Rastu, kura mazdēls ir notiesāts par slepkavību un kurš sāk bēguļot kopā ar mazdēlu, kuram piespriests nāvessods pakarot.

Filmēšanas laukumos parasti ir stingri noteikumi attiecībā uz šaujamieročiem rekvizītiem, taču negadījumi notiek. Viens no zināmākajiem ir kaujas mākslu leģendas Brūsa Lī dēla Brendona Lī bojāeja filmas "The Crow" veidošanas laikā, kad uz viņu tika izšauts no ieroča, kuram bija jābūt pielādētam ar tukšām patronām.