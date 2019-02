Vai atpazīsti? Atklātās komēdijas 'Klases salidojums' galvenie varoņi skolas gados

Pašmāju kinoteātros jau otro nedēļu tiek izrādīta Andreja Ēķa un filmu "Svingeri" un "Blēži" radošās komandas jaunākais veikums – komēdija "Klases salidojums", kurā galvenās lomas atveido virkne iemīļotu latviešu aktieru. Atceroties savus skolas gadus un piedzīvojumus, vairāki galveno lomu atveidotāji padalījušies ar savām jaunības dienu fotogrāfijām.

Atklātajā komēdijā, kurā netrūkst asprātību, amizantu situāciju un arī visai pikantu ainu, galvenās lomas atveido Ainārs Ančevskis, Imants Strads un Juris Kaukulis. Filmā piedalās arī Elīna Vāne, Klinta Leja, Inga Alsiņa-Lasmane, Maija Arvena-Ozoliņa, Ilze Lieckalniņa, Ieva Puķe, Mārtiņš Egliens, Mārtiņš Meiers un daudzi citi iemīļoti aktieri.

"Klases salidojuma" veidotāji šonedēļ izplatījuši unikālus foto, kuros iespējams novērtēt, kā vairāki filmas aktieri izskatījās bērnībā, skolas gados un jaunībā. "Delfi Izklaide" saviem lasītājiem piedāvā salīdzināt, kā laiku lokos izmainījušies iemīļotie varoņi.

Jau vēstits, ka komēdijas stāsts ir par trīs vīru draudzību, kas dibināta skolas solā un ir izturējusi teju pusgadsimta laika pārbaudi. Filmā patiesi un ar kārtīgu humora devu tiek atspoguļota spilgtā četrdesmit gadnieku krīze un visas personiskās atklāsmes, par kurām grūti runāt pat draugu lokā.

Vienu no filmas galvenajiem varoņiem atveido Ainārs Ančevskis, kura tēls ir no dzīves nogurusi ģimenes galva, kurš nespēj pārdzīvot to, ka viņa dzīve ir kļuvusi par rutīnu. Grupas "Dzelzs Vilks" mūziķis Juris Kaukulis ir mūžīgi jaunais rokeris, kuram pielūdzējas ir visās aizkulisēs, tomēr pats viņš nespēj izveidot pilnvērtīgas attiecības. Savukārt trešo draugu, kuru atveido Imants Strads, nesen pametusi sieva, tādējādi iedragājot viņa vīrieša pašpārliecinātību.

Filmas producents ir Kristians Alhimionoks, producējošā kompānija – "Platforma Filma". Filmu Latvijas kinoteātros izplata "Labs Kino".