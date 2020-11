Vai tiešām tā bija? Kas ir patiesība un kas fikcija 'The Crown' jaunajā sezonā

Arī Latvijā straumēšanas platformas "Netflix" abonentu vidū šobrīd absolūts līderis ir seriāls "Kronis" ("The Crown"), kam var vērot jau 4. sezonu. Tā sākas ar Mārgaretas Tečeres nonākšanu Lielbritānijas premjeres krēslā, un turpinās ar prinča Čārlza laulībām ar Diānu Spenseri.

"The Crown" uzcītīgākie skatītāji jau zina, kas notika seriāla iepriekšējās trijās sezonās. Nu startējusi ceturtā, kas skatītājus ieved salīdzinoši nesenā pagātnē, proti, par Lielbritānijas premjerministri nominēta Mārgareta Tečere, bet princis Čārlzs satiek savu nākamo sievu, princesi Diānu, piedzimst abu bērni, laulībā iet kā pa viļņiem... Seriāla 4. sezona informē par britu karaliskās ģimenes notikumiem laika posmā līdz 1990. gadam. Starp citu, britu tabloīdi vēsta, ka, piemēram, prinči Viljams un Harijs seriāla ceturto sezonu negribot pat skatīties.

Tikmēr medijs "Entertainment Weekly" sagatavojis tādu kā "fact-checking" jeb patiesības noskaidrošanu, analizējot, cik daudz notikumu seriāla svaigākajā sezonā ir izdomāti scenārija labad un cik atainotajos notikumos ir patiesības. Mēs to izdarījām, lai jums nav jārakājas internetā, – aptuveni tā vēsta publikācijas autore Runa Kinane.

1. Vai tiešām onkulis Montbatens sūtīja vēstuli princim Čārlzam mirkli pirms savas nāves?

Seriālā lords Luijs Dikijs Montbatens, Čārlza mīļais onkulis, īsi pirms savas nāves teroraktā sūta brāļadēlam privātu vēstuli, kurā skaidro, ka nu ir laiks izvēlēties sev cienīgu sievu. "Man ir pārsteigums, ka tu nemaz necenties slēpt savas simpātijas pret precētu sievu," norādot uz Čārlza attiecībām ar Kamillu Pārkeri-Boulzu, raksta Montbatens, "tev būtu labi veidot savu likteni kopā ar kādu mīļu, nevainīgu, labu meiteni, kurai nav pagātnes un kura mācēs ievērot karaliskos noteikumus. Kurai pienākums būs vissvarīgākais uzdevums".

"Entertainment Weekly" atzīst, ka nav nekādu drošu apstiprinājumu, ka šāda vēstule tik tiešām bijusi, taču norāda, ka izslēgt to nevar, jo starp Montbatenu un Čārlzu tik tiešām bijusi cieša draudzīga saikne, un abi pārsprieduši arī ļoti privātus jautājumus. Montbatens tiešām varēja dot Čārlzam šādu padomu.

2. Vai Diāna Spensere tiešām bija savas māsas mājas apkopēja?

Seriālā princis Čārlzs pirmām kārtām meta aci uz Diānas vecāko māsu, lēdiju Sāru. Tikai pēc tam viņš pamanīja Diānu. Saskaņā ar karaliskās ģimenes biogrāfa Endrjū Mortona grāmatu: Diāna tiešām veikusi mazgāšanas darbus, putekļu tīrīšanu un gludināšanu savas vecākās māsas apartamentos. Mortons pat rakstīja, ka šajos māsas mājas uzkopšanas darbos "Diāna guva klusu gandarījumu".

3. Vai tiešām karaliskā ģimene "testē" personas skarbos apstākļos?

"The Crown" ir epizode, kurā jaunieceltā premjere Tečere ierodas pie karalienes Skotijas īpašumā Balmorālas pilī. Pilnīgi nepiemērotā apģērbā un apavos. Vai tiešām britu karaliskajā ģimenē pastāv šāda cilvēku testēšana? Izrādās, jā. Saskaņā ar ziņojumiem par tā laika notikumiem, Tečerei tik tiešām nācies aizņemties laukiem un dubļiem paredzētus apavus, jo pašai izbraukumā kājās bija klasiskas dāmu kurpes. Tāpat arī Tečeres (viņu tēlo Džiliana Andersone) ierašanās uz vakariņām krietni pirms tām, visticamāk, bijis reāls atgadījums.

4. Vai tiešām karaliskā ģimene izklaidējās, spēlējot britu dzērājstudentu spēli?

Dzeršanas spēle "Ibble Dibble" – arī tā parādās "The Crown" 4. sezonā. Tā ir jautra un atstāj uz sejas reālus nospiedumus. Vai tiešām to spēlēja arī Balmorālas pilī, kad tur viesojās Tečere? Visticamāk, nē, šī ir seriālam izdomāta aina. Nav neviena pierādījuma, ka karaliskajā ģimenē šī spēle būtu iecienīta.

5. Vai tiešām Čārlzs saderināšanās preses konferencē teica to, ko teica?

Jā, diemžēl jā. Uz preses reportiera jautājumu: vai esat iemīlējies? princis Čārlzs atbildēja: "Jā, vienalga, lai ko tas arī nozīmētu." Seriālā šī aina apspēlēta īpaši tieši, lai ilustrētu, cik ļoti Čārlzs bija no Diānas tālstāvošs jau saderināšanās brīdī. Kameru priekšā abi pašreizējo stāvokli raksturo ar vārdiem, ka ir ļoti iemīlējušies...

6. Vai Diāna un Čārlza mīļākā Kamilla pirms kāzām tiešām satikās restorānā?

Sapulcināt savu mīļāko un topošo sievu vienā telpā – vai tiešām? Turklāt restorānā, kas saucas "Tikšanās trijatā"? Seriālā tā notiek. "Entertainment Weekly" atzīmē, ka – neticami –, bet tik tiešām Kamilla un Diāna tikušās pirms viņas kāzām ar princi. Vai tas noticis šajā iestādē, gluži nav zināms, taču tā laika bulvārprese ziņo, ka abas Čārlza sievietes tik tiešām satikušās. Nav gan zināms, vai patiesībai atbilst seriālā paustie Kamillas vārdi "man nav iebildumu dalīties [ar Čārlzu]", taču abas lēdijas bija tikušās pirms kāzām 1981. gada jūlijā.

7. Vai par Čārlza un Kamillas romānu Diāna uzzināja no "Freda un Gledisas" aproces?

Seriālā tā ir. Čārlzs ar savu mīļoto Kamillu viens otram it kā bija piešķīruši mīļvārdiņus Freds un Gledisa. Tomēr karaļnama biogrāfi uzskata, ka burti FG nozīmējot "friday girl" jeb "piektdienas meitene", un tamlīdzīgi tikušas dēvētas vairākas dāmas, ar kurām Čārlzs saticies savā jaunībā. Saskaņā ar Endrjū Mortona pausto, Diāna tik tiešām bijusi birojā tajā brīdī, kad atvērta paciņa ar juveliera zīmējumu ar F un G burtiem rokassprādzei. Tādu rokassprādzi Kamilla tik tiešām saņēmusi, taču tādas īsi pirms Čārlza kāzām esot saņēmušas arī citas viņa bijušās draudzenes. Vārdsakot, par šo epizodi īstas skaidrības nav.

8. Vai princese Mārgareta tiešām ierunājās pret Čārlza un Diānas laulībām?

Tās gan ir blēņas un fikcija. Mārgaretu seriālā tēlo Helēna Bonhema Kārtere, un tieši viņas ideja bijusi likt savam tēlam būt vairāk cilvēciskam. Seriālā Mārgareta teic, ka savienība starp Čārlzu un Diānu būs nelaimīga, jo viņš mīl citu sievieti. Pašai Mārgaretai iepriekšējā sezonā bija aizliegts precēt vīrieti, ko viņa mīlēja. Reālās karaliskās ģimenes biogrāfiem nav tādas informācijas, ka īstā Mārgareta būtu pretstāvējusi Čārlza un Diānas kāzām.

9. Vai princese Diāna tiešām skrituļoja pa Bekingemas pils paklājiem?

Seriālā atainotā 19 gadus vecā Diāna Spensere pa pils telpām braukā ar skrituļslidām, uz austiņām klausoties popmūziku. Vai tā tiešām bija arī realitātē? Seriāla producente intervijā "Sky news" apgalvo, ka bija gan. Viņa esot skrituļojusi arī apkārt Londonas rezidencei, taču tam sērijā nav bijis vietas.

10. Vai patiešām kāds Londonas bezdarbnieks ielauzās karalienes guļamistabā Bekingemas pilī?

Šī gan ir balta patiesība, taču seriālā epizode izkošināta. 1982. gada vasarā Bekingemas pilī nemanīts iekļuva tobrīd 30 gadus vecais bezdarbnieks Maikls Fagans. Turklāt paveica to divreiz. Kā precīzi attēlots seriāla ceturtās sezonas piektajā sērijā, Fagans iekļuva Elizabetes II guļamistabā. Seriālā parādītais gan līdz galam neatbilst patiesībai, proti, nelūgtais viesis nevarēja karalienes vannasistabā nomazgāt asinis un pakavēties sarunās par valstī notiekošo Tečeres ārprātu. Patiesībā viņš kopā ar karalieni pabija nedaudz ilgāk par minūti, jo tad viņa basām kājām izskrējusi no guļamistabas. Fagans par uzbrukumu "atsēdēja" trīs mēnešus psihiatriskajā klīnikā un ir sveiks un vesels joprojām.

11. Vai patiešām daži karaliskās ģimenes locekļi tika slēpti psihiatriskajā klīnikā?

Tā ir tiesa. Karalienes Mātes vecākā brāļa ģimenē piedzima defektīvi bērni Nerisa un Ketrīna, kas četrdesmitajos gados nonāca Ērsvudas garīgi slimo pansionātā. Tika uzskatīts, ka nepilnvērtīgi bērni rada kaunu augstdzimušo ģimenei. Seriālā karalienes Elizabetes māsa, princese Mārgareta uzzina, ka ģimenes biogrāfijā pat izmainīti šo meiteņu dati, tās paziņotas par mirušām. Patiesībā šīs sievietes pansionātā nodzīvoja ārkārtīgi garu mūžu, 1926. gadā dzimusī Ketrīna mirusi tikai nesen, 2014. gadā.

12. Vai patiešām Diāna Londonas operā dejoja "Uptown girl"?

O, jā. Tas tiešām notika 1985. gada decembrī un bija domāts kā pārsteigums princim Čārlzam – precīzi, kā rādīts seriālā. Diānas deja Billija Džoela dziesmas pavadībā bija notikums visiem. Tiesa, nav zināms, vai patiešām Čārlza reakcija bija tāda, kāda tika atainota seriālā: noraidoša un nikna. Tāpat nav nekādu apliecinājumu seriālā demonstrētajai Diānas kāzu gadadienas dāvanai vīram – pašas iedziedātajam fragmentam no "Operas spoka". Par to nav nekādu liecību, tātad, visticamāk, fikcija.

13. Vai starp Tečeri un Karalieni tiešām bija uzskatu plaisa?

Starp Lielbritānijas tābrīža premjeri un Lielbritānijas karalieni tik tiešām bija nesaprašanās daudzos politiskos jautājumos. Piemēram, aparteīds Dievidāfrikā – Tečere bija pret sankcijām, bet Elizabete II tās atbalstīja. 1986. gadā iznāca laikraksta "Sunday Times" numurs, uz kura vāka bija vēstījums, ka karaliene neizprot Tečeres "līdzjūtības trūkumu". Atsaucoties uz it kā karalienes teikto, Tečere esot konfrontējoša, nerūpīga un sabiedrību sociāli šķeļoša. Tajā laikā tika uzskatīts, ka šo ziņu avots ir pils preses sekretārs Maikls Šī, bet seriālā viņš parādīts kā nepamatoti vainots ziņu noplūdē, par ko arī samaksājis ar amatu. Patiesībā Maikls Šī tik tiešām dažus mēnešus pēc šī skandāla pameta amatu, taču nav pavisam skaidrs, vai tas notika tā dēļ, vai tāpēc, ka viņš tika padarīts par grēkāzi. Šis vīrs pēc aiziešanas no pils sarakstīja 20 grāmatas, no kurām viena bija atmiņu stāsts par kalpošanu monarhijai.