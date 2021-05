Vai esi no tiem, kas gatavi seriāla daudzās sezonas "aprīt" vienā rāvienā, taču pamatīgi sadusmojies, ka straumēšanas platformā vai televīzijā iznāk tikai viena sērija nedēļā? Ja tā, komēdijseriāls "Laipni lūdzam Šitskrīkā" ("Schitt's Creek") ir domāts tieši tev! Godalgotajam seriālam, kas uzņemts tikai ar vienu kameru, iznākušas sešas sezonas, un 2020. gadā BBC to iekļāva labāko seriālu topā.



Kārtīgi izsmieties, just līdzi pārdzīvojumiem un bezrūpīgi pavadīt brīvo laiku tevi aicinās turīgā Rouzu ģimene – video veikala magnāts Džonijs, viņa sieva – izbijusī ziepju operu zvaigzne Moira, kā arī Aleksa un Dāvids, viņu izlutinātās atvases. Taču, kā zināms, no milzīgas pārticības un bagātības līdz bankrotam ir tikai viens solis. Pēkšņi zaudētās naudas dēļ viņi spiesti pieņemt faktu, vienīgais viņu rīcībā palikušais īpašums ir kāda maza Kanādas pilsētiņa, kura nopirkta vienkārši tāpat – joka pēc kā dzimšanas dienas dāvana. Vienām amizantām grūtībām seko nākamās, liekot visiem četriem saprast, ko tad patiesi nozīmē "būt ģimenei".