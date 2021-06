Pavisam svaigs un nebijis piemērs pašmāju bērnu raidījumu vēsturē ir "Mazā Mula lielajā māksla pasaulē", kas digitālajā platformā "Tet" ierindojies kā skatītākais raidījums 2021. gada pirmajā ceturksnī. Raidījuma panākumu atslēga sastāv no vairākām komponentēm, jo tas ir ne tikai izglītojošs, bet arī vizuāli un emocionāli interesants saturs, kurā bērns var līdzdarboties. Raidījuma galvenā varone – Mazā Mula – ir atraktīvs un zinātkārs bērns, ar kuru ir viegli identificēties, ar kuru gribas draudzēties un kopā doties iztēles ceļojumā, savukārt raidījuma saturs ir gana vienkāršs, lai to pēc tam varētu pārstāstīt saviem vecākiem un draugiem.



Kā atklāj "Mazās Mulas" producente un mākslinieciskā vadītāja Daina Gāga-Ēķe, uzsākot projektu, radošā komanda veikusi izpēti, lai saprastu, kas noteikti jāņem vērā, radot digitālo saturu sākumskolas vecuma bērniem: "Mūsdienu bērnu vairs nav tik viegli "noķert" – pat tiem, kuri veido tikai un vienīgi izklaides materiālu, jo piesātinājums ir liels un kairinājumu ir daudz no visām pusēm, tāpēc noturēt nemitīgu dinamiku nav viegli. Man pašai ir bērni, un komunicējot ar viņiem, esmu sapratusi, ka nav tik svarīga tēma, bet gan veids, kā tu runā. Un svarīga ir bērna iesaiste – ka tu uzklausi un cieni viņa viedokli."



Gāga-Ēķe atzīst, ka runāt par mākslu ar bērniem ir diezgan liels izaicinājums, jo par to ir ierasts runāt nopietni un "no augstiem plauktiem", turklāt arī veicot izpēti, līdzīgu piemēru ar raidījumu par mākslu sākumskolas bērniem citu valstu pieredzē nav atraduši.