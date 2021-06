Kinorežisors Aleksejs Učiteļs radījis spēlfilmu-fantāziju par leģendāro krievu rokzvaigzni Viktoru Coju ar latviešu aktieru Artūra Skrastiņa un Ingas Tropas piedalīšanos. Tā veidota kā ceļa filma (road movie), savukārt vēstītājs ir autobusa vadītājs Pāvels, kurš bija iesaistīts liktenīgajā negadījumā, taču par Coju neko nezina. Visu viņš uzzina pa ceļam uz Sanktpēterburgu kopā ar mūziķa zārku no Coja tuviniekiem – sievas un mīļākās, producenta un kolēģa no grupas "Kino", mazā dēlēna un jaunas fotogrāfes, kura Cojā jau sen bezcerīgi iemīlējusies. Neviens no viņiem sākumā nemaz nenojauš, kas ir viņu šoferis, bet pirmais, kurš to sapratīs, bez pēdām pazudīs vienā no ceļmalas pieturām. Ar ko beigsies šis sirreālais ceļojums?