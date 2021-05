Iemesls, kādēļ scenārija autore Rasa Bugavičute-Pēce devusi jāvārdu dalībai "Lielo Muļķu" projektā, ir gaužām vienkāršs – nebija nekādu ierobežojošu noteikumu no režisoru un producentu puses. "Es drīkstēju teikt jebko par jebko, un tas ir ļoti atbrīvojoši. Un brīdī, kad tu atbrīvojies, saproti, ka mūsu kultūrtelpā valda arī kaut kādi nerakstīti pieklājības normu rāmji. Kad tev ļauj šos rāmjus ignorēt, kļūst aizraujoši," atklāj Bugavičute-Pēce.



"Ja man pasaka, ka man ir jāuzraksta kaut kas smieklīgs, tad ir ziepes. Es nerakstu jokus, tā nav jokošanās, tā ir ironija par to, ko mēs parasti cenšamies slēpt. Tas viss ir traģiski, tur nav vispār nekā smieklīga! Atbrauc čalis no UK, kur pusgadu krāmējis zemenes, dzīvo savā miestā, kamēr vecāki cietumā sēž. Kas tur smieklīgs? Rainītim māju atņem baznīcas draudze. Tas taču ir briesmīgi, viņam nav, kur dzīvot! Man pašai, to visu rakstot, vispār nebija smieklīgi. Smieklīgi ir uz to visu skatīties," stāsta scenārija autore.