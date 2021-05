"Spoguļi" ir divas asinis stindzinošas filmas, kuru darbības centrā ir atspulgi spogulī. Pirmajā filmā galvenais varonis Bens, kurš ir atlaists no darba par sava kolēģa nogalināšanu, mokās ar depresiju un lieto alkoholu, tāpēc kļūst agresīvs. Pēc aiziešanas no ģimenes viņš apmetas pie māsas un iekārtojas darbā par naktssargu. Un drīz vien viņa apsargātajā objektā – izdegušā universālveikala ēkā – spoguļos sāk rēgoties dīvaini notikumi un tēli.



Savukārt otrā daļa ir stāsts par Maksu Matesonu – viņš smagi cieš autoavārijā, kurā mirst viņa līgava. Pēc gada no traumām vēl neatlabušais vīrietis sāk strādāt par apsargu sava tēva veikalā. Un arī viņš drīz vien spoguļos pamana baisus tēlus un notikumus, kuri no aizspogulijas pārceļas uz realitāti. Makss ķeras klāt spoguļu noslēpuma šķetināšanai un atklāj, ka visi spogulī redzētie upuri ir vainojami kādas jaunas veikala darbinieces – Eleonoras – nāvē.